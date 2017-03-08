Ministro do TCU diz que pedágio na BR-101 no ES pode ser suspenso

Ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, confirma que pedágio cobrado na BR-101 pode ser suspenso caso fiquem caracterizadas falhas da Agência Nacional de Trasportes Terrestres (ANTT) e da ECO 101 na execução do contrato de concessão da rodovia no Espírito Santo. A suspensão da cobrança do pedágio foi proposta pelos técnicos da Corte que realizaram auditorias no cronograma de investimentos da concessionária e identificaram diversas irregularidades.

Ainda que a princípio o Ministro não tenha acatado a recomendação dos auditores sobre a interrupção da cobrança, a possibilidade não está descartada. “Posso dar a cautelar mais à frente. Não significa que não vá dar, mas sim que quero ouvir e tentar resolver de uma forma que seja boa para sociedade. Parar tudo em um primeiro momento, sem dar condições de diálogo, no meu entendimento, pode provocar um prejuízo maior para comunidade. A medida cautelar é importante, mas sou muito preventivo”, afirmou o ministro em entrevista à Rádio CBN Vitória.

“Há descumprimento do contrato, conforme trabalho feito pela equipe técnica, como atrasos na execução de obras e serviços de caráter obrigatório que eles deveriam ter feito e não fizeram. Além disso, há também inadequação no cronograma físico financeiro com as etapas a serem cumpridas”, complementou.

Na hipótese de comprovação das irregularidades, o TCU pode solicitar ao órgão fiscalizador, neste caso ANTT, que impute medidas mais enérgicas à concessionária.

Sobre o questionamento do Congresso Nacional a respeito da ANTT estar lotada na sede da ECO 101 no Estado, Nardes, diz que “as agências devem ter o máximo de autonomia, portanto, elas não podem ter cumplicidade com as empresas que elas fiscalizam. Os dirigentes da ANTT devem avaliar isso para que possamos ter um proveito do trabalho das agências para o conjunto da sociedade”, avaliou.

Atrasos

Segundo acórdão 297/2017 do TCU, relatado por Nardes, tanto a Eco 101 quanto a ANTT serão notificadas para que apresentem à apreciação da Corte argumentos sobre atrasos no cronograma das obras de duplicação, na execução de passarelas, nas obras do contorno da cidade de Iconha, entre outras irregularidades presentes no relatório.