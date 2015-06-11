O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, avalia as biografias autorizadas como uma forma de publicidade do biografado. Ele disse que espera que o cantor Roberto Carlos “evolua” e aceite a publicação do livro o qual ele pediu o recolhimento. A publicação de biografias sem autorização prévia foi liberada por unanimidade em votação no pleno do STF. O ministro deu as declarações em visita a Vitória, onde palestrou em um evento nesta quinta-feira. O cantor se envolveu na polêmica ao pedir o recolhimento de uma biografia sua, produzida pelo escritor Paulo César Araújo. Para o ministro do STF, o cantor precisa evoluir.

Your browser does not support the audio element. Ministro do STF diz esperar que Roberto Carlos evolua e aceite biografia não-autorizada

“Eu sou um leitor de biografias. Não sou leitor de biografias autorizadas, porque as vejo não como uma biografia que retrata o perfil do biografado, mas como uma publicidade. Foi um julgamento importantíssimo e espero que o meu admirado cantor Roberto Carlos evolua e permita a publicação do livro que ele fez um acordo para haver o recolhimento”, disse. A assessoria de Roberto Carlos informou que o cantor não iria se pronunciar neste momento.

Auxílio-moradia O ministro também abordou outros temas como a polêmica concessão de auxílio-moradia de R$ 4,3 mil aos magistrados. Ele disse ser contrário ao benefício, que é recebido, inclusive, pela esposa dele. “É uma parcela que deve estar prevista em lei. O Judiciário não pode se auto conceder o auxílio-moradia. A minha mulher está recebendo o auxílio, mas ante esse voto que eu proferi anteriormente, eu já disse a ela que se depender de mim ela vai perder o auxílio-moradia”, declarou.