O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, avalia as biografias autorizadas como uma forma de publicidade do biografado. Ele disse que espera que o cantor Roberto Carlos “evolua” e aceite a publicação do livro o qual ele pediu o recolhimento. A publicação de biografias sem autorização prévia foi liberada por unanimidade em votação no pleno do STF. O ministro deu as declarações em visita a Vitória, onde palestrou em um evento nesta quinta-feira. O cantor se envolveu na polêmica ao pedir o recolhimento de uma biografia sua, produzida pelo escritor Paulo César Araújo. Para o ministro do STF, o cantor precisa evoluir.
Ministro do STF diz esperar que Roberto Carlos evolua e aceite biografia não-autorizada
“Eu sou um leitor de biografias. Não sou leitor de biografias autorizadas, porque as vejo não como uma biografia que retrata o perfil do biografado, mas como uma publicidade. Foi um julgamento importantíssimo e espero que o meu admirado cantor Roberto Carlos evolua e permita a publicação do livro que ele fez um acordo para haver o recolhimento”, disse. A assessoria de Roberto Carlos informou que o cantor não iria se pronunciar neste momento.
Auxílio-moradia O ministro também abordou outros temas como a polêmica concessão de auxílio-moradia de R$ 4,3 mil aos magistrados. Ele disse ser contrário ao benefício, que é recebido, inclusive, pela esposa dele. “É uma parcela que deve estar prevista em lei. O Judiciário não pode se auto conceder o auxílio-moradia. A minha mulher está recebendo o auxílio, mas ante esse voto que eu proferi anteriormente, eu já disse a ela que se depender de mim ela vai perder o auxílio-moradia”, declarou.
Maioridade PenalMaurco Aurélio Mello também se manifestou de forma contrária à redução da maioridade penal, que começa a ser discutida no Congresso. “Em primeiro lugar, principalmente no Brasil, cadeia não conserta ninguém. Nas condições sub-humanas que temos nas penitenciárias, o reeducando sai pior do que entrou. Com a redução da maioridade penal, dá-se uma esperança vã à sociedade, como se no dia seguinte, enclausurando os jovens que precisam de educação e oportunidades, nós viéssemos a ter melhores dias. Não teremos”, contou.Reforma políticaO ministro do STF também afirmou que não vê vontade política no Congresso para se fazer uma reforma política mais profunda. O ministro é contra o financiamento privado de campanha. “Sou contrário ao financiamento misto. Sou favorável ao financiamento estritamente público, mas com regras rígidas. Mas, esse passo, pelo visto, não vai ser dado pelo nosso Congresso, porque não há vontade política para implantá-lo”, argumentou.A doação de empresas a campanhas, inclusive, é julgado no STF, mas está sob análise do ministro Gilmar Mendes, após pedido de vistas. Para Marco Aurélio Mello, é preciso dar prazos mais rígidos para esse tipo de ação, para que julgamentos importantes não fiquem paralisados.ÉticaAo palestrar no evento da União Nacional de Legisladores e Legislativo, em Vitória, o ministro do STF disse que o Brasil precisa de “um banho de ética”. Neste sábado (13), Marco Aurélio Mello completa 25 anos na cadeira de ministro do Supremo.