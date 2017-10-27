O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está no Espírito Santo para participar do Encontro de Lideranças Empresariais, promovido pela Rede Gazeta, em Pedra Azul, na região serrana do Espírito Santo. Antes de ir para o evento, o ministro almoçou com o governador Paulo Hartung na residência oficial do governador, na Praia da Costa, em Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. Ministro diz que vai se empenhar para Samarco voltar a operar no ES

Em relação ao Espírito Santo, o ministro prometeu esforços para que a Samarco volte a funcionar. A mineradora, que está com as atividades paralisadas desde novembro de 2015 por conta do rompimento da barragem de fundão, tem impacto significativo no PIB capixaba.

“Agora, é ajudá-los a trabalhar com os órgãos responsáveis por licenciamento ambiental visando dar mais subsídios técnicos para que essa licença possa sair tão logo quanto possível, levando em conta que, na medida em que existe segurança, é importante que se retomem as atividades principalmente pela importância da empresa para o crescimento e para a economia do Estado”, disse o ministro.

Meirelles também minimizou o fato de que o leilão do pré-sal que aconteceu nesta sexta-feira (27) tenha dado resultados abaixo das expectativas. Ele destacou que, considerando os leilões que aconteceram até agora, os valores que serão arrecadados estão acima do que era projetado.

O ministro de Fazenda também se mostrou otimista em relação a recuperação econômica e disse que a tendência é que o emprego aumente no país nos próximos meses e que o Natal de 2017 seja o melhor para o comércio nos últimos anos.