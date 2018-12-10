O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, foi recebido com protesto e vaias no Palácio Anchieta, em Vitória, sede do Governo do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (10). O ministro cumpre agenda no estado.
Ministro Dias Toffoli é recebido com protestos e vaias em Vitória
A visita ao Palácio Anchieta aconteceu para que Toffoli recebesse a comenda Jerônimo Monteiro. Essa é a condecoração oficial mais importante que o Estado pode oferecer a uma personalidade.
Um grupo com aproximadamente 20 pessoas usou faixas, cartazes e roupas pretas para realizar o protesto. O grupo se manifestou, entre outras coisas, contra o reajuste da magistratura, contra o pagamento do auxílio-moradia para juízes e também contra o decreto de indulto de Natal, que poderia conceder liberdade para pessoas presas pela Operação Lava Jato.
Dias Toffoli chegou ao Palácio Anchieta acompanhado de um forte esquema de segurança. O grupo observou de longe a chegada do ministro e não houve nenhuma ocorrência policial durante a manifestação.
Durante a cerimônia de entrega da comenda, Dias Toffoli discursou por oito minutos. O ministro elogiou a gestão do governador Paulo Hartung e destacou algumas semelhanças da sua trajetória com ao ex-governador Jerônimo Monteiro, que comandou o estado no início do Século XX. Dias Toffoli destacou que, assim como Jerônimo Monteiro, também é filho de produtores de café e se formou em direito pela Universidade de São Paulo.
No Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a visita de Dias Toffoli marca a adesão do Tribunal ao projeto "penas inteligentes", do Conselho Nacional de Justiça. Esse projeto possibilita o aumento na informatização dos processos e a a tramitação por meio eletrônico das execuções penais do país.