Ministro Dias Toffoli é recebido com protestos e vaias em Vitória

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, foi recebido com protesto e vaias no Palácio Anchieta, em Vitória, sede do Governo do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (10). O ministro cumpre agenda no estado para participar de uma solenidade no Tribunal de Justiça estadual. Crédito: Eduardo Dias

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, foi recebido com protesto e vaias no Palácio Anchieta, em Vitória, sede do Governo do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (10). O ministro cumpre agenda no estado.

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A visita ao Palácio Anchieta aconteceu para que Toffoli recebesse a comenda Jerônimo Monteiro. Essa é a condecoração oficial mais importante que o Estado pode oferecer a uma personalidade.

Um grupo com aproximadamente 20 pessoas usou faixas, cartazes e roupas pretas para realizar o protesto. O grupo se manifestou, entre outras coisas, contra o reajuste da magistratura, contra o pagamento do auxílio-moradia para juízes e também contra o decreto de indulto de Natal, que poderia conceder liberdade para pessoas presas pela Operação Lava Jato.

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli Crédito: Eduardo Dias

Dias Toffoli chegou ao Palácio Anchieta acompanhado de um forte esquema de segurança. O grupo observou de longe a chegada do ministro e não houve nenhuma ocorrência policial durante a manifestação.

Durante a cerimônia de entrega da comenda, Dias Toffoli discursou por oito minutos. O ministro elogiou a gestão do governador Paulo Hartung e destacou algumas semelhanças da sua trajetória com ao ex-governador Jerônimo Monteiro, que comandou o estado no início do Século XX. Dias Toffoli destacou que, assim como Jerônimo Monteiro, também é filho de produtores de café e se formou em direito pela Universidade de São Paulo.