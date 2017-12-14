Ministro Osmar Terra participa de evento do PMDB capixaba em Vitória Crédito: Caíque Verli | CBN

O ministro de Desenvolvimento Social, Osmar Terra (PMDB), defendeu que o governador Paulo Hartung seja o candidato do PMDB a presidente da República nas eleições em 2018. O ministro de Michel Temer participou de um evento em Vitória, organizado pelo partido e pela Fundação Ulysses Guimarães, ligada à sigla, para debater a conjuntura política e econômica do Brasil e o cenário eleitoral do próximo ano.

Your browser does not support the audio element. Ministro de Temer defende que Hartung seja candidato a presidente

Em seu discurso, Terra elogiou o controle dos gastos no governo de Hartung no Espírito Santo e disse que o nome do peemedebista é o que surge naturalmente nas discussões para a sigla lançar um candidato à Presidência. Segundo o ministro, outras lideranças nacionais do partido apostam no governador do Espírito Santo.

"O candidato que surge naturalmente é o melhor gestor do Brasil que é o Paulo Hartung, com mais experiência. Eu sei de alguns deputados que defendem isso também", destacou

O deputado federal e líder da maioria na Câmara, Lelo Coimbra, também do PMDB, endossou a proposta de lançar Hartung como candidato a presidente.

"Tivemos com o nosso presidente Jucá (Romero Jucá, presidente do PMDB). Em todos os Estados em que o PMDB está organizado e as lideranças discutem nomes possíveis para representar o PMDB nas eleições do ano que vem, o nome do governador é sempre lembrado. Ele está presente em todas as listas", disse o ministro.

Mesmo com o destaque junto aos representantes da sigla, ao longo deste ano, Hartung disse por várias vezes o desejo de deixar o PMDB, recebendo convites do presidente da Câmara Rodrigo Maia para ingressar no Democratas (DEM) e de tucanos, para voltar ao PSDB. O ministro disse que torce pela permanência de Hartung.

"Eu torço para ele ficar no PMDB, até porque o partido tem que ter um candidato à presidência da República, e ele é um candidato natural hoje", destacou.