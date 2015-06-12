O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, descartou qualquer possibilidade de racionamento de energia este ano. Em Vitória para palestrar em um evento, o ministro também disse, nesta sexta-feira (12), que os próximos reajustes na conta de luz serão só os ordinários, que acontecem de 12 em 12 meses e que a tarifa está “num custo declinante”. Ele também cometeu uma gafe em sua palestra ao usar a frase "aqui no Nordeste", mesmo estando no Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Ministro de Minas e Energia descarta racionamento em 2015

Sobre os reajustes na conta de luz, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central estimou, nesta quinta-feira (11), em 41% o aumento da energia elétrica este ano. Mas, Eduardo Braga afirmou que este percentual é relativo aos últimos 12 meses.

“O Copom registra o acumulado dos últimos 12 meses. Projetando para frente, nós estamos num custo declinante de energia. Faltou água, a geração hídrica faz a gente ter um custo maior. Os reajustes acontecerão, mas num ritmo muito mais ameno que em 2015. No setor elétrico existem os reajustes ordinários, de 12 em 12 meses, esses acontecem, mas sempre em índices menores”, explicou à Rádio CBN Vitória.

'Aqui no Nordeste'

Durante palestra na Conferência Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais, o ministro Eduardo Braga, por diversas vezes, cometeu uma gafe e se referiu ao Espírito Santo como um estado do Nordeste. Em sua palestra, ele usou termos como “aqui no Nordeste” ao falar da situação energética da região. Logo depois, ele também ressaltou um investimento em um parque eólico no Nordeste, e que o Espírito Santo fará parte dele.

“Quando da visita do primeiro-ministro da China, investidores chineses assinaram um protocolo para a configuração de um parque de 300 megas de energia eólica no Nordeste, tenho certeza que parte disso será aqui no Espírito Santo”, disse.

Petrobras

O ministro também falou que as investigações de corrupção na Petrobras podem trazer impactos à produção da estatal, mas que o órgão trabalha para evitar estes impactos negativos.

“Podem trazer problemas? Podem. Mas, estamos fazendo todos os eforços para que estes impactos sejam minorados e a curva de produção da Petrobras seja ascendente, até agora temos conseguindo”, afirmou.