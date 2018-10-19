Ministro da Saúde discute abertura de duas unidades oncológicas no ES

Gilberto Occhi passou o dia em Vitória Crédito: Caíque Verli

O ministro da Saúde Gilberto Occhi esteve em Vitória, nesta sexta-feira (19), para discutir a liberação de R$ 98 milhões em investimentos, que deverão ser usados na construção de duas unidades oncológicas, no Hospital Evangélico, em Vila Velha, e no Hospital Santa Rita, em Vitória.

Parte do recurso, R$ 45 milhões, será usada também para a construção de construção de uma maternidade sob a gestão da Santa Casa de Vitória.

O uso desse dinheiro, no entanto, ainda depende de resolver entraves burocráticos. Isso, segundo o ministro, porque a União não pode repassar o recursos do orçamento diretamente para instituições filantrópicas, que são privadas e destinam parte dos leitos ao Sus.

"Terá que ser através de um ente público, seja o Estado ou município. Estamos trabalhando na construção dessa solução. Os hospitais têm a área, precisam doar a área para o Estado para que então possa receber esses recursos, apresentar os projetos e licitar para que a gente possa ter a garantia desse recursos", explicou o ministro.