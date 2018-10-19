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Hospitais da Grande Vitória

Ministro da Saúde discute abertura de duas unidades oncológicas no ES

O uso desse dinheiro, no entanto, ainda depende de resolver entraves burocráticos.

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 14:27

Publicado em 

19 out 2018 às 14:27
Gilberto Occhi passou o dia em Vitória Crédito: Caíque Verli
O ministro da Saúde Gilberto Occhi esteve em Vitória, nesta sexta-feira (19), para discutir a liberação de R$ 98 milhões em investimentos, que deverão ser usados na construção de duas unidades oncológicas, no Hospital Evangélico, em Vila Velha, e no Hospital Santa Rita, em Vitória.
Parte do recurso, R$ 45 milhões, será usada também para a construção de construção de uma maternidade sob a gestão da Santa Casa de Vitória.
O uso desse dinheiro, no entanto, ainda depende de resolver entraves burocráticos. Isso, segundo o ministro, porque a União não pode repassar o recursos do orçamento diretamente para instituições filantrópicas, que são privadas e destinam parte dos leitos ao Sus.
"Terá que ser através de um ente público, seja o Estado ou município. Estamos trabalhando na construção dessa solução. Os hospitais têm a área, precisam doar a área para o Estado para que então possa receber esses recursos, apresentar os projetos e licitar para que a gente possa ter a garantia desse recursos", explicou o ministro.
No Hospital Evangélico de Vila Velha, a previsão é de construção de uma Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), com valor previsto de R$ 24 milhões. Já os outros R$ 29 milhões estão previstos para construir a unidade oncológica do hospital Santa Rita. Ainda nesta sexta, haveria um encontro entre representantes do ministério dos hospitais filantrópicos na Santa Casa de Vitória.
 

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