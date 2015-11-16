Em visita ao Espírito Santo para dar continuidade às ações de avaliação e recuperação da água do Rio Doce, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, garantiu nesta segunda-feira (16), que não faltará água nos municípios de Baixo Guandu e Colatina. Há expectativa que a lama de rejeitos provenientes do rompimento das barragens da Samarco, em Mariana, Minas Gerais, chegue ao Espírito Santo durante essa semana.

Gilberto Occhi ressaltou que "deve haver uma diminuição da oferta de água, mas não há possibilidades de desabastecimento". Ele levantou a possibilidade das duas cidades capixabas fazerem a captação regular no Rio Doce, por conta da normalidade constatada em Governador Valadares.

Your browser does not support the audio element. Ministro da Integração garante que não faltará água para municípios capixabas atingidos pela lama

“Na última sexta-feira (13), nós encaminhamos uma amostra d'água para a Copase, em Minas Gerais. Na noite de sexta, ela foi analisada e, na manhã de sábado (14), eu estive lá e essa água estava apta para ser captada novamente no Rio Doce para abastecer Governador Valadares. Nós entendemos que, à medida em que a água vai chegando ao Espírito Santo, ela perde muito sua turbidez, sua incapacidade de ser captada e isso significa que Baixo Guandu e Colatina talvez poderão fazer essa captação”, falou.

As informações passadas pelo ministro na desta segunda-feira (16) é de que a lama de rejeitos de minério perdeu força ao se encaminhar para a cidade de Aimorés, em Minas Gerais. Há uma possibilidade de que parte desses rejeitos fique retida nas usinas de Aimorés, em Minas, e na de Mascarenhas, em Baixo Guandu, passando com ainda menos força ao longo do Doce no Espírito Santo até a foz.

Como medidas de prevenção, em Baixo Guandu, a captação está sendo realizada pelo Rio Guandu. No município há ainda cisternas e reservatórios preparados, além de oito carros-pipa. Em Colatina, que faz toda a captação da água para abastecimento de mais de 100 mil pessoas no Rio Doce, há disponível 45 carros-pipa e reservatórios em partes altas da cidade. Além disso, a Samarco começou a perfuração de poços para captação de água subterrânea.

A expectativa é de que, ao todo, seis poços sejam perfurados próximo ao leito do rio para esse fim. A estrutura já existente de captação e tratamento de água será aproveitada. Duas lagoas do município, localizadas a 15 km do Centro da cidade, também serão recursos adicionais para abastecimento humano.

Neste domingo, cerca de 100 homens do Exército chegaram a esses municípios, para realizar trabalho humanitário e ajudar na coordenação de distribuição dos recursos. Com essa ajuda, as polícias Civil e Militar poderão atuar na segurança, evitando episódios como os vistos em Minas Gerais, de saque de água.