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Crise na Segurança

Ministro da Defesa garante: tropas só saem do ES quando segurança pública estiver 100% restabelecida

"Quero fazer aqui um esclarecimento. Não há essa possibilidade de sair no dia 23 se não tivermos 100% recuperado a normalidade", afirmou Raul Jungmann em entrevista exclusiva à CBN Vitória

Publicado em 17 de Fevereiro de 2017 às 17:41

Publicado em 

17 fev 2017 às 17:41
O ministro da Defesa, Raul Jungmann
, afirmou, em entrevista à Rádio CBN nesta sexta-feira (17), que as Forças Armadas devem permanecer no Espírito Santo por tempo indeterminado. Apesar da publicação no Diário Oficial da União, informando que a operação das Forças Armadas termina na próxima quinta-feira (23), o ministro garante que esse decreto pode ser prorrogado.
“Permaneceremos no Espírito Santo o tempo que for necessário, até que a normalidade seja restaurada e que o policiamento seja retomado na sua integralidade pela Polícia Militar”, afirmou em entrevista ao programa CBN Vitória.
O ministro destacou que os mais de 3.400 homens, incluindo, Exército, Marinha, Aeronáutica e Força Nacional, só vão embora do Espírito Santo quando a segurança pública estiver 100% restabelecida.
“Recuperado o clima de normalidade, de policiamento e tendo a policia condições de responder pela ordem e pela segurança, que é o objetivo dela, nesse momento, teremos nossa missão cumprida”, contou.
De acordo com Jungmann, antes do prazo final do decreto, uma nova avaliação será feita para definir se as Forças Armadas precisam permanecer no Espírito Santo por mais tempo.
Ouça a entrevista completa do ministro da Defesa, Raul Jungmann
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ministro Raul Jungmann - 17-02-17

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