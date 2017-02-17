Ministro da Defesa garante: tropas só saem do ES quando segurança pública estiver 100% restabelecida

O ministro da Defesa, Raul Jungmann
, afirmou, em entrevista à Rádio CBN nesta sexta-feira (17), que as Forças Armadas devem permanecer no Espírito Santo por tempo indeterminado. Apesar da publicação no Diário Oficial da União, informando que a operação das Forças Armadas termina na próxima quinta-feira (23), o ministro garante que esse decreto pode ser prorrogado.
“Permaneceremos no Espírito Santo o tempo que for necessário, até que a normalidade seja restaurada e que o policiamento seja retomado na sua integralidade pela Polícia Militar”, afirmou em entrevista ao programa CBN Vitória.
O ministro destacou que os mais de 3.400 homens, incluindo, Exército, Marinha, Aeronáutica e Força Nacional, só vão embora do Espírito Santo quando a segurança pública estiver 100% restabelecida.
“Recuperado o clima de normalidade, de policiamento e tendo a policia condições de responder pela ordem e pela segurança, que é o objetivo dela, nesse momento, teremos nossa missão cumprida”, contou.
De acordo com Jungmann, antes do prazo final do decreto, uma nova avaliação será feita para definir se as Forças Armadas precisam permanecer no Espírito Santo por mais tempo.
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Entrevista - Fernanda Queiroz - Ministro Raul Jungmann - 17-02-17