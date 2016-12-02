Ministro da Cultura participa de ação de combate ao mosquito

O ministro da Cultura, Roberto Freire, esteve em Vitória na manhã desta sexta-feira (02) para participar do “Dia D de mobilização contra o mosquito Aedes aegypti”. A ação foi convocada pelo governo federal e ocorreu simultaneamente em várias cidades do país. Na Capital, o bairro escolhido para participar da mobilização foi o Forte São João. Questionado sobre política e assuntos relacionados à Cultura, ele preferiu não se manifestar.

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De acordo com o ministro, acabar com os casos de dengue, zika e chikungunya é prioridade do governo federal e não faltará recursos para isso. Além das mortes provocadas pela dengue, o ministro destacou que o Aedes precisa ser eliminado para evitar novos casos de microcefalia em bebês. “Nada é mais triste que ver o resultado desse vírus que é a microcefalia, é algo que qualquer pessoa se entristece”, disse.

O diretor do Centro de Vigilância Ambiental de Vitória, Rogério Almeida, destacou que 80% dos focos do mosquito estão dentro das residências. Nas visitas realizadas no Forte São João, muitos foram encontrados nos quintais. “O que predominou foi os depósitos de água, como caixas d’água e tonéis”, disse.

Novos focos