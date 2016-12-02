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Ministro da Cultura participa de ação de combate ao mosquito

Questionado sobre política e assuntos relacionados à Cultura, ele preferiu não se manifestar

Publicado em 02 de Dezembro de 2016 às 13:08

Publicado em 

02 dez 2016 às 13:08
O ministro da Cultura, Roberto Freire, esteve em Vitória na manhã desta sexta-feira (02) para participar do “Dia D de mobilização contra o mosquito Aedes aegypti”. A ação foi convocada pelo governo federal e ocorreu simultaneamente em várias cidades do país. Na Capital, o bairro escolhido para participar da mobilização foi o Forte São João. Questionado sobre política e assuntos relacionados à Cultura, ele preferiu não se manifestar.
Ministro da Cultura participa de combate ao mosquito
De acordo com o ministro, acabar com os casos de dengue, zika e chikungunya é prioridade do governo federal e não faltará recursos para isso. Além das mortes provocadas pela dengue, o ministro destacou que o Aedes precisa ser eliminado para evitar novos casos de microcefalia em bebês. “Nada é mais triste que ver o resultado desse vírus que é a microcefalia, é algo que qualquer pessoa se entristece”, disse.
O diretor do Centro de Vigilância Ambiental de Vitória, Rogério Almeida, destacou que 80% dos focos do mosquito estão dentro das residências. Nas visitas realizadas no Forte São João, muitos foram encontrados nos quintais. “O que predominou foi os depósitos de água, como caixas d’água e tonéis”, disse.
Novos focos
Segundo Rogério, a cada três meses os agentes retornam nas residências para eliminar novos focos e orientar novamente os moradores. Neste mês de dezembro o trabalho do fumacê será intensificado na capital para combater os Aedes taeniorhynchus e Aedes scapularis, que não transmitem doenças mas deixam a região dolorida.

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