Ministro anuncia verba para ampliação da UTI do Hospital Infantil

Em visita ao Espirito Santo nesta segunda-feira (16), o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou o repasse de R$ 9,5 milhões para as obras de ampliação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória. Após denúncias, o aumento do número de leitos no hospital é visto como prioridade para o governo do Estado para atender pacientes de diversas áreas, como oncologia, cardiologia, pediatria clínica e cirúrgica entre outras especialidades.

Your browser does not support the audio element. Ministro da Saúde anuncia investimentos para ampliação da UTI do Hospital Infantil de Vitória

Atualmente, o Hospital Infantil conta com seis leitos de UTI. Após as obras, a Unidade contará com 20 leitos. Há cerca de um ano planejando o investimento no Espírito Santo, o ministro ressalta que assim que a licitação das obras estiver pronta elas devem acontecer sem nenhum imprevisto e paralisação. “Não teremos interrupção na obra, não teremos nenhum tipo de problema. A obra inicia e termina. Vamos colocar esse serviço importante à disposição da população”, explicou Barros.

No entanto, o secretário de Saúde do Estado, Ricardo de Oliveira, não consegue estipular uma previsão para o início das reformas devido o prazo para a aprovação do processo licitatório. “Eu não fiz o planejamento ainda. Depois que a Caixa liberar é que nós vamos conseguir ter um planejamento de quanto tempo leva isso”, relatou de Oliveira.