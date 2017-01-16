Ministério recomenda revisão de plano de recuperação da bacia do Rio Doce

O Ministério do Meio Ambiente fez uma recomendação ao Comitê da Bacia do Rio Doce para que reveja urgentemente o plano de recuperação em vigor com o objetivo de ampliar os impactos das ações nas áreas afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana.

O documento, ao qual a reportagem da CBN BH teve acesso, com exclusividade, pede que os parques Nacional do Rio Doce e o Nacional Marinho dos Abrolhos, no sul da Bahia, sejam prioridade nas ações.

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O documento relata diversos problemas verificados nessas duas unidades. Entre eles, estão: a contaminação de cursos d’água, a intensificação do assoreamento do Rio Doce, a presença de lama dentro das unidades, o acúmulo de rejeitos na vegetação, mortandade de peixes, a contaminação de animais silvestres por metais pesados e o consumo de peixes mortos e contaminados por aves que habitam a região, interferindo na saúde desses animais.

O Ministério do Meio Ambiente pede ainda que os governos de Minas e Espírito Santo intensifiquem os esforços para restaurar as áreas afetadas que deverão ter formas mais eficientes de monitoramento.

Ao IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e à ANA, Agência Nacional de Águas, o Ministério determina que revejam os processos de licenciamento e outorga de recursos hídricos.

As recomendações, assinadas pelo secretário de biodiversidade de florestas do Ministério do Meio Ambiente, José Pedro de Oliveira Costa, foram baseadas em relatórios feitos pelo IBAMA, ANA e ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade.