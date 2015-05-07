Ministério Público vai monitorar produtividade de laudos criminais na Polícia Civil

Inquéritos enviados sem laudos ao Ministério Público está prejudicando o andamento de processos judiciais. No Departamento de Criminalística da Superintendência de Polícia Técnico Científica (SPTC) do Espírito Santo há pelo menos 11 mil demandas paradas, segundo a Associação Espírito-Santense de Peritos em Criminalística (AEPC). Com essa situação, o Centro de Apoio Operacional Criminal vai monitorar a produtividade do setor, por meio de relatórios mensais, solicitados ao Superintendente de Polícia Técnico-Científica, delegado Danilo Bahiense.

O pedido foi feito há pelo menos um mês, de acordo com o promotor Pedro Ivo de Sousa, que dirige o CAOC. Ele destaca que o laudo é peça-chave no andamento dos processos. "Isso, de certa forma, impacta tanto na conclusão de inquéritos quanto no processamento dos crimes praticados. E, muitas vezes, inviabilizam uma justa condenação. Os laudos são fundamentais para conclusão do inquérito, para formação da convicção do promotor de justiça que vai oferecer a denúncia e a convicção do juiz que vai decidir pela culpabilidade ou não do acusado", disse à Rádio CBN Vitória.

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Além do controle da produtividade, os promotores estão realizando vistorias nas unidades policiais. Os esforços do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público são para realizar levantamento de dados e ter maior participação no gerenciamento das questões administrativas da Superintendência da Polícia-Técnico Científico, como forma de buscar soluções para o setor. "Para o Ministério Público importa que a gente consiga dar ou proporcionar um acréscimo quantitativo e qualitativo na produção dos laudos. Para que isso aconteça a gente precisa buscar melhor estrutura para o trabalho pericial, melhor valorização desses profissionais. Mas também melhor gerenciamento e fiscalização das atividades que estão sendo realizadas ", afirmou o promotor.

10 anos de atraso

Os laudos que apresentam maior demora na elaboração estão relacionados às análises de equipamentos de telecomunicações e informática. Os laudos rotineiros como os químicos, balística, lesões corporais, mortes violentas e local de crimes, devido a grande quantidade de demanda, também tem sofrido longos atrasos.

O presidente da associação, Danilo Ribeiro Correa, afirma que alguns dos laudos que permanecem parados no departamento de criminalística foram iniciados há quase 10 anos. Além desse número, ele afirma que hoje o órgão consegue atender apenas parte das solicitações. Nas contas da associação, dos 6.928 casos abertos no ano passado, apenas 1.836 tiveram o laudo periciais entregues, ou seja, houve um acúmulo de 73,5% de solicitações periciais. Apenas nos três primeiros meses de 2015, há um acúmulo de 57,4% da demanda.

Falta de efetivo, falta de auxiliares de perícia e infraestrutura precária são os motivos apontados para a lentidão na produção dos laudos. "Os laboratórios enquanto tentam dar vasão ao que está chegando, chega mais material ainda. E estamos criando estoques de provas criminais. Infelizmente pessoas estão sendo soltas por falta de provas, falta de análises laboratoriais e falta de entregar esses resultados do local de crime", afirmou o presidente da associação.

Força-tarefa

Uma força-tarefa foi a estratégia encontrada pelo delegado Danilo Bahiense para desafogar os laboratórios da perícia criminal. Ele afirma que o número de laudos parados é superior aos 11 mil informados pela associação, mas que, em dois meses, já conseguiu a dar vasão a seis mil demandas.

"Só na sessão de balística, havia 8 mil armas para serem periciadas, serem realizados os laudos a serem remetidos para as delegacias e fóruns. Nós fizemos um mutirão e já conseguimos, com o mesmo efetivo, fazer exame em mais de 6 mil armas. Então é uma questão de otimizar os recursos. No laboratório de química legal já conseguimos fazer 1.500 laudos. Faltam pouco mais de mil", explicou.

Danilo Bahiense afirma ainda que nem todo inquérito precisa dos laudos periciais. "Nem todos os exames que são solicitados vão para o inquérito e nem todo inquérito depende de um laudo para que seja concluído. O laudo de local de crime não impede a conclusão do inquérito, mas o cadavérico impede porque é prova material. Embora, em alguns casos, você não tem o laudo, mas a prova testemunhal você comprova que a pessoa morreu", explicou.

Os mutirões estão sendo realizados em outros laboratórios também, como o de química legal e no recolhimento de mostras biológicas que estavam nos Serviços Médicos Legais (SML), no interior do Estado, esperando para serem trazidos para a central em Vitória.

Ainda de acordo com o delegado, o efetivo dá conta do recado. Ele afirmou que, em 2010 um perito criminal atendia 16 ocorrência em um plantão. Atualmente, há peritos que atendem três no mês e outros até 20 por mês.

Para os mutirões, Bahiense esclareceu que peritos antigos foram tirados do plantão e colocados na área administrativa para confeccionar os laudos e acelerar o procedimento. A lentidão prejudica a formulação dos inquéritos policiais, das ações penais oferecidas pelo Ministério Público e dos processos judiciais.

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