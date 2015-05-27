Ministério Público quer uso maior de cobrança automática nos acessos da 3ª Ponte em Vitória

O Ministério Público (MP) sugeriu que a Rodosol divulgue melhor o funcionamento do dispositivo TAG, que permite a cobrança automática no pedágio da Terceira Ponte. O objetivo é reduzir as filas de veículos nas cabines de cobrança manual e melhorar o trânsito na ponte, principalmente, nos horários de pico. A proposta foi sugerida na tarde desta terça-feira (26), durante reunião entre o MP, a Secretária Estadual de Transporte e Obras Públicas (Setop), a Rodosol e a Prefeitura de Vitória.A reunião discutiu a questão da mobilidade urbana na Grande Vitória e resultou na formação do Grupo Técnico de Mobilidade Urbana da Região Metropolitana da Grande Vitória. A ideia é propor ações que vão melhorar a mobilidade e fazer com que os municípios trabalhem integrados para melhorar o trânsito da região. De acordo com o promotor de Justiça Marcelo Lemos, o grupo será de extrema importância para a criação do Plano Estadual de Mobilidade Urbana.

Your browser does not support the audio element. Ministério Público quer uso maior de cobrança automática nos acessos da Terceira Ponte em Vitória

TAG e obras

Um dos gargalos no trânsito da Grande Vitória é a Terceira Ponte, principal ligação entre Vitória e Vila Velha. De acordo com o promotor, dentre as ações que podem ser realizadas de imediato para melhorar o trânsito no local está o incentivo do pagamento automático do pedágio.

“Fizemos a proposta de ser feito um estudo junto com a Arsi e os demais atores, de incentivarmos o pagamento através do TAG, esclarecer melhor para as pessoas como funciona o TAG, pois muitas pessoas desconhecem o funcionamento. Com isso, o trânsito fluiria melhor”, destacou.

Por meio de nota, a Rodosol informou que vai realizar um estudo e apresentará propostas para estimular o aumento na utilização da cobrança automática.

O promotor também destacou que é necessário retomar as discussões sobre obras de intervenção nos acessos da ponte tanto em Vitória como em Vila Velha. “Precisamos discutir algumas intervenções tanto em Vitória como em Vila Velha na chegada e saída dos veículos, ou seja, unir esforços dentro de um custo menor possível para que possamos ter fluidez nos momentos de pico nesse trajeto que envolve a Terceira Ponte”, afirmou.

Central da Sesp

O subsecretário de Estado de Integração Institucional, Guilherme Pacífico, disse que desde 2014 funciona na Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) a Central Integrada de Comando e Controle que tem o objetivo de amenizar os impactos do trânsito na Terceira Ponte nos horários de pico pela manhã e à noite. Pacífico informou que o trabalho acontece de forma integrada entre as guardas municipais de Vitória e Vila Velha, Rodosol e Polícia Militar de Trânsito.

Via Expressa

O comunicado da Rodosol, em resposta ao MP, informou que a concessionária conta com um sistema de cobrança automática de pedágio, a Via Expressa, que permite ao usuário passar pelas cabines em pista exclusiva, sem a necessidade de parar o veículo para efetuar o pagamento, oferecendo mais conforto, praticidade e agilidade.

A empresa informou ainda que a Via Expressa possui a adesão de 62% dos usuários nos horários de pico, e reforça que utiliza seus canais de comunicação, como o site, as redes sociais, a central de atendimento e os painéis de mensagens variáveis para divulgar o sistema e atrair novos usuários.