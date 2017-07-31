O Ministério Público Estadual (MPES) apresentou aproximadamente 700 denúncias contra mais de mil pessoas por crimes cometidos durante a paralisação da Polícia Militar, em fevereiro deste ano. Sete dessas denúncias são contra 10 militares que fizeram parte do movimento grevista. Os dados foram apresentados pela força-tarefa montada pelo MPES para apurar os crimes.

Foram oferecidas 41 denúncias e 11 representações contra menores de idade por homicídios praticados em fevereiro. Entre os dias 3 e 25 de fevereiro, foram consumados 205 assassinatos. Ainda não há nenhuma condenação por mortes violentas ocorridas durante a paralisação da PM.

Your browser does not support the audio element. Ministério Público denuncia 700 crimes ocorridos na greve da PM

Segundo o promotor Pedro Ivo de Sousa, que é coordenador do Centro Operacional Criminal (CACR) e também da Força Tarefa do MPES, a participação de policias nesses crimes também está sendo investigada. “Nós ainda não temos confirmação, mas existem investigações envolvendo policiais militares”, afirmou.

De acordo com o promotor, a estimativa é que ainda sejam oferecidas aproximadamente 100 denúncias de homicídios. A respeito de outros crimes, o MPES fez 3 denúncias de latrocínio; 3 de incêndios a ônibus; 127 de roubos; e 106 de furtos, por exemplo.

Familiares e amigos que promoveram o bloqueio de quartéis também vão responder judicialmente. Além disso, um major, um tenente-coronel, dois capitães e seis praças foram denunciados por crimes militares, como incitação ao movimento grevista e aliciamento, como destacou o promotor Pedro Ivo de Sousa.

“O que eu acho que é importante dizer para a sociedade envolve todas as patentes, desde praças até oficiais. Os crimes são os mais diversos. Algumas dessas pessoas foram denunciadas mais de uma vez. Agora, começa uma nova fase que é a do processo”, comentou.