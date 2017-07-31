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GREVE DA PM

Ministério Público denuncia 700 crimes ocorridos na greve da PM

Sete dessas denúncias são contra 10 militares que fizeram parte do movimento grevista. Os dados foram apresentados pela força-tarefa montada pelo MPES para apurar os crimes

Publicado em 31 de Julho de 2017 às 20:29

Publicado em 

31 jul 2017 às 20:29
O Ministério Público Estadual (MPES) apresentou aproximadamente 700 denúncias contra mais de mil pessoas por crimes cometidos durante a paralisação da Polícia Militar, em fevereiro deste ano. Sete dessas denúncias são contra 10 militares que fizeram parte do movimento grevista. Os dados foram apresentados pela força-tarefa montada pelo MPES para apurar os crimes.
Foram oferecidas 41 denúncias e 11 representações contra menores de idade por homicídios praticados em fevereiro. Entre os dias 3 e 25 de fevereiro, foram consumados 205 assassinatos. Ainda não há nenhuma condenação por mortes violentas ocorridas durante a paralisação da PM.
Ministério Público denuncia 700 crimes ocorridos na greve da PM
Segundo o promotor Pedro Ivo de Sousa, que é coordenador do Centro Operacional Criminal (CACR) e também da Força Tarefa do MPES, a participação de policias nesses crimes também está sendo investigada. “Nós ainda não temos confirmação, mas existem investigações envolvendo policiais militares”, afirmou.
De acordo com o promotor, a estimativa é que ainda sejam oferecidas aproximadamente 100 denúncias de homicídios. A respeito de outros crimes, o MPES fez 3 denúncias de latrocínio; 3 de incêndios a ônibus; 127 de roubos; e 106 de furtos, por exemplo.
Familiares e amigos que promoveram o bloqueio de quartéis também vão responder judicialmente. Além disso, um major, um tenente-coronel, dois capitães e seis praças foram denunciados por crimes militares, como incitação ao movimento grevista e aliciamento, como destacou o promotor Pedro Ivo de Sousa.
“O que eu acho que é importante dizer para a sociedade envolve todas as patentes, desde praças até oficiais. Os crimes são os mais diversos. Algumas dessas pessoas foram denunciadas mais de uma vez. Agora, começa uma nova fase que é a do processo”, comentou.
A força-tarefa do Ministério Público também comentou o pedido de federalização das investigações feito pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Segundo os promotores capixabas, o pedido foi recebido com naturalidade e não há prejuízos para as investigações no Estado. Janot alega que “há o risco de parcialidade no prosseguimento da investigação e na penalização dos responsáveis” no Espírito Santo.

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