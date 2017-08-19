Ministério Público decreta portaria assegurando o uso do nome social

As pessoas transexuais e as travestis terão direito a utilização do nome social no âmbito do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). A instituição anunciou a medida nesta semana, no 2º Seminário do Direito à Diversidade Sexual. A portaria atende a uma orientação do Conselho Nacional do Ministério Público e do Grupo Nacional de Direitos Humanos.

Para Deborah Sabará, que é conselheira estadual de Direitos Humanos e mulher transexual, a medida traz mais dignidade para as pessoas. Ela enumera os prejuízos causados para quem não tem o nome social reconhecido em diversos âmbitos da sociedade.

“Quando ela é violada pelo nome social, ela deixa de ser atendida na Unidade de Saúde e, consequentemente, deixa de cuidar da própria saúde. Assim, temos uma pessoa adoecida, aborrecida, desacreditada no Direito, na Política e até de viver”, disse.

Deborah, no entanto, lamenta que a medidade tenha sido tomada apenas em 2017, já que a recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público existe desde 2015 e que no mesmo tenha havida o 1º Seminário do Direito à Diversidade Sexual no Espírito Santo.

Segundo a procuradora de Justiça e presidente da Comissão de Direito à Diversidade Sexual do Ministério Público Estadual, Celia Lucia Vaz de Araújo, a portaria só foi publicada agora por questões burocráticas e, também, porque a instituição preferiu esperar para anunciar a medida durante o 2º Seminário do Direito à Diversidade Sexual.

De acordo com a procuradora, mesmo que a pessoa não tenha o nome social registrado em documento, ela poderá requerer o uso do nome social no âmbito do MPES. Celia Lucia Vaz de Araújo explica qual o objetivo da portaria. “É para mostrar como que os promotores, como quem trabalha no Ministério Público devem atender essa população. A pessoa que chega dando o nome social que ela escolheu deve ser tratada com esse respeito e com essa garantia”, disse.