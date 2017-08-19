Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

DIGNIDADE

Ministério Público decreta portaria assegurando o uso do nome social

Instituição anunciou a medida nesta semana, no 2° Seminário do Direito à Diversidade Sexual. A portaria atende a uma orientação do Conselho Nacional do Ministério Público e do Grupo Nacional de Direitos Humanos

Publicado em 18 de Agosto de 2017 às 21:05

Publicado em 

18 ago 2017 às 21:05
As pessoas transexuais e as travestis terão direito a utilização do nome social no âmbito do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). A instituição anunciou a medida nesta semana, no 2º Seminário do Direito à Diversidade Sexual. A portaria atende a uma orientação do Conselho Nacional do Ministério Público e do Grupo Nacional de Direitos Humanos.
Para Deborah Sabará, que é conselheira estadual de Direitos Humanos e mulher transexual, a medida traz mais dignidade para as pessoas. Ela enumera os prejuízos causados para quem não tem o nome social reconhecido em diversos âmbitos da sociedade.
“Quando ela é violada pelo nome social, ela deixa de ser atendida na Unidade de Saúde e, consequentemente, deixa de cuidar da própria saúde. Assim, temos uma pessoa adoecida, aborrecida, desacreditada no Direito, na Política e até de viver”, disse.
Deborah, no entanto, lamenta que a medidade tenha sido tomada apenas em 2017, já que a recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público existe desde 2015 e que no mesmo tenha havida o 1º Seminário do Direito à Diversidade Sexual no Espírito Santo.
Segundo a procuradora de Justiça e presidente da Comissão de Direito à Diversidade Sexual do Ministério Público Estadual, Celia Lucia Vaz de Araújo, a portaria só foi publicada agora por questões burocráticas e, também, porque a instituição preferiu esperar para anunciar a medida durante o 2º Seminário do Direito à Diversidade Sexual.
De acordo com a procuradora, mesmo que a pessoa não tenha o nome social registrado em documento, ela poderá requerer o uso do nome social no âmbito do MPES. Celia Lucia Vaz de Araújo explica qual o objetivo da portaria. “É para mostrar como que os promotores, como quem trabalha no Ministério Público devem atender essa população. A pessoa que chega dando o nome social que ela escolheu deve ser tratada com esse respeito e com essa garantia”, disse.
Para a procuradora, com a portaria, o Ministério Público do Espírito Santo está cumprindo sua função, respeitando a sociedade em todas as suas diferenças, e classifica a medida como algo positivo também para a instituição. A portaria foi publicada no último dia 14 de agosto e deve ser aplicada em 30 dias a partir da data de publicação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pecuária brasileira na 'lista suja': o que EUA dizem sobre trabalho forçado no Brasil ao propor mais tarifas
Imagem BBC Brasil
Anvisa manda recolher lote de água Crystal por presença de bactéria; entenda
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Motocilista morre em acidente envolvendo ônibus do Transcol no Contorno, em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados