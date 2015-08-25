Em parecer emitido nesta segunda-feira (24), o Ministério Público de Contas (MPC) pediu a anulação do contrato de concessão Rodosol, e pediu que seja determinado à Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo (Arsi) a suspensão imediata do contrato. O MPC concordou com o parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado (TCE) quanto às irregularidades presentes no contrato.

A análise destaca a necessidade de suspender o contrato de todo o Sistema Rodosol, tendo em vista as irregularidades no procedimento licitatório que resultam na sua nulidade e, consequentemente, na nulidade do contrato de concessão. Quando se refere ao Sistema Rodosol isso inclui os pedágios na Terceira Ponte e na Rodovia do Sol, em Guarapari.

Your browser does not support the audio element. Ministério Público de Contas pede anulação do contrato da Rodosol

Desequilíbrio econômico-financeiro

Na manifestação, o MPC reafirmou a existência de um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato no valor de R$ 613 milhões. Esse desequilíbrio no contrato em favor da concessionária e em desfavor do Estado, vem da superavaliação da previsão de saídas de caixa, em especial quanto às obras a serem executadas, entre outros eventos ocorridos durante a concessão.

O MPC concorda com a proposta apresentada pela equipe de auditores para que a Arsi apresente um plano de ações a serem realizadas no prazo de 180 dias, a fim de quantificar os valores de todos os eventos causadores de desequilíbrio econômico-financeiro para fins de indenização ou compensação, bem como tomar todas as demais providências cabíveis.

O outro lado

Por meio de nota, a Rodosol considera que o parecer do Ministério Público de Contas reflete, apenas, uma opinião, que não tutela os conselheiros. A empresa lembrou na nota que o próprio Tribunal de Contas, em auditoria anterior, aprovou o contrato de concessão e sua fiscalização com base em relatório da área técnica.

Veja lista com as irregularidades apontadas pelo MPC

1) Abertura de procedimento licitatório com elementos insuficientes de Projeto Básico

2) Inclusão, como obrigação da concessionária, do pagamento de dívida do Estado

3) Inexistência de aprovação do edital pela assessoria jurídica ou pelo controle interno

4) Restrição ilegal do caráter competitivo do certame

- Existência de critérios subjetivos para pontuação das propostas

- Exigência de visita técnica conjunta e obrigatória

- Inobservância dos prazos legais de publicidade do certame

- Fixação de patrimônio líquido abusivo para fins de habilitação

- Fixação de garantia de proposta abusiva para fins de habilitação

- Exigência de garantia de manutenção de proposta concomitante a exigência de patrimônio líquido mínimo

5) Inexistência de critérios objetivos para aferir a adequação do serviço prestado no que tange à fluidez do tráfego na Terceira Ponte

6) Expedição ilegal de licença ambiental prévia

7) Acréscimo irregular de verba rescisória para fins de reequilíbrio econômico-financeiro

8) Expedição de licença de operação sem o cumprimento de todas as condicionantes ambientais

9) Repasse a menor da Verba para Custeio da Fiscalização

10) Repasse a menor da Verba para Aparelhamento da Polícia Rodoviária

11) Alteração nas exigências de operação/administração sem correspondente equilíbrio-econômico financeiro

12) Fiscalização deficiente do Poder concedente

13) Índice de reajuste inadequado ao perfil dos serviços prestados

14) Não comprovação de cumprimento das pendências nas obras enumeradas no Termo de Vistoria

15) Obras executadas com qualidade inferior à contratada

16) Sobrepreço da tarifa básica de pedágio