Ministério do Turismo: Vitória tem 23 hotéis em situação irregular

Hotéis são fiscalizados em Vitória Crédito: Reprodução/ Vídeo Caíque Verli

Vinte e três hotéis e pousadas de Vitória, que estão em situação irregular, podem ser interditados pela fiscalização do Ministério do Turismo. Esses estabelecimentos não estão cadastrados no Ministério ou estão com o cadastro vencido.

O órgão começou, nesta segunda-feira (26), uma operação para fiscalizar esses hotéis. Os agentes do Ministério do Turismo estão notificando os proprietários - nesta segunda, três deles já foram notificados: um na orla de Camburi, um na Mata da Praia e outro na Praia do Canto. A lista com estabelecimentos que podem ser punidos não foi divulgada pelo Ministério.

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A operação é batizada de “Verão Legal” e já esteve em Brasília, Rio de Janeiro, Boa Vista, Maceió, João Pessoa, Palmas, Aracaju e Teresina. Até abril, terá passado por todas as capitais brasileiras, segundo o Ministério do Turismo.

Em 30 dias, se os hotéis irregulares não tiverem feito o cadastro, é lavrado um auto de infração que pode levar ao pagamento de multa de até R$ 854 mil até a interdição do local.

Segundo o agente fiscal do Ministério do Turismo, Rodrigo Rios, essas empresas não podem operar sem regularizar o cadastro.

Hotéis são fiscalizados em Vitória Crédito: Reprodução/ Vídeo Caíque Verli

"Legalmente, eles não deveriam prestar serviços se tiver sem o cadastro. É muito simples esse cadastro. Para a gente, da Secretaria de Turismo e do Ministério do Turismo,ter um controle de quantas empresas formais existem dentro do mercado", explica Rios.

Esse cadastro precisa ser renovado a cada dois anos e, de acordo com o secretário de Turismo do Espírito Santo, Nerleo Caus, é importante para a segurança do turista.

"Você tendo uma base de dados fiel, uma base de informações, você consegue monitorar e fazer segurança de maneira diferenciada. Quando você não está no radar da fiscalização, no 'guarda-chuva do sistema', você não pode ser visto", comenta o responsável pela pasta do turismo no Espírito Santo, que deu apoio à operação.

O registro no sistema de cadastro do Ministério do Turismo, chamado de Cadastur, é obrigatório para meio de hospedagem, agência de turismo, parque temático, acampamento turístico, organizadora de eventos, guia de turismo e transportadora turística.

Por nota, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Espírito Santo afirmou que esses estabelecimentos, em sua maioria, "já deixaram defuncionar como hotéis, transformando-se em residenciais locados através deportais digitais de locação; tiveram suas atividades encerradas em virtude

da crise econômica que o país atravessa ou ainda se caracterizam como meios de hospedagem irregulares em sua documentação e atuação, sendo eles, em quase sua totalidade, hotéis que não prestam serviços de hospedagem turística em nossa capital".