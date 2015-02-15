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EXPLOSÃO EM PLATAFORMA

Ministério do Trabalho fará inspeção no navio-plataforma Cidade de São Mateus

A fiscalização será na próxima quinta-feira (19).

Publicado em 15 de Fevereiro de 2015 às 17:48

Publicado em 

15 fev 2015 às 17:48
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) vai fazer uma vistoria no navio-plataforma FPSO Cidade de São Mateus, que explodiu na última quarta-feira (10), no litoral de Aracruz. A fiscalização será na próxima quinta-feira (19). O órgão vai analisar se a embarcação seguia as normas de segurança do trabalho. Caso sejam constatadas irregularidades, a empresa BW Offshore será autuada e o caso encaminhado para o Ministério Público do Trabalho (MPT).
Ministério do Trabalho fará inspeção no navio-plataforma Cidade de São Mateus
O auditor fiscal do Ministério do Trabalho, Alcimar Candeias, explicou que a equipe será composta por seis auditores especializados em atividades portuária e aquaviária, inclusive, em plataforma. Três auditores são do Espírito Santo e os demais de outros estados. O Coordenador Nacional de Fiscalização Portuária e Aquaviária também vai fazer parte da equipe.
De acordo com Candeias, a inspeção vai verificar se o local oferecia segurança para os trabalhadores. Ele destacou que uma atividade não pode ser realizada caso ela coloque em risco a vida do funcionários.
“Se o trabalho não é seguro, não oferece condições e expõe a vida e a segurança dos trabalhadores sob uma situação de grave risco eminente, nosso papel é impedir que essa atividade seja realizada”, contou à Rádio CBN.
O auditor destacou que caso sejam encontradas irregularidades, a empresa poderá sofrer sanções nas esferas administrativa e penal. “Cada irregularidade encontrada será alvo de uma autuação. As irregularidades serão alvos de autuações administrativas, proporcionando para a empresa condições de defesa. Também encaminhamos o relatório para as autoridades competentes, como Ministério Público do Trabalho e Procuradoria Geral da República (PGE)”, afirmou.
Candeias destacou que caso o navio-plataforma não ofereça condições de segurança para os auditores do trabalho, a inspeção será cancelada e transferida para uma outra data.

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