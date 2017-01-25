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Ministério da Saúde vai discutir grau de risco da febre amarela no Espírito Santo

Coordenador geral de urgência e emergência do Ministério da Saúde chega no Espírito Santo, nesta quinta-feira (26), para discutir com a Secretaria de Saúde (Sesa) o status do Estado em relação à doença

Publicado em 25 de Janeiro de 2017 às 18:39

Publicado em 

25 jan 2017 às 18:39
O coordenador geral de urgência e emergência do Ministério da Saúde chega ao Espírito Santo, nesta quinta-feira (26), para discutir com a Secretaria de Saúde (Sesa) o status do Estado em relação à febre amarela. Atualmente, o governo federal não considera o Espírito Santo como área de risco. O secretário de Saúde, Ricardo de Oliveira, avalia que isso precisa mudar.
Além disso, o Espírito Santo também pediu ao Ministério da Saúde que a vacinação contra febre amarela seja incluída no calendário oficial de vacinação do Estado. Em 2008, a própria Secretaria de Saúde recomendou a vacinação contra a febre amarela em 39 municípios capixabas que foram considerados áreas de “risco potencial” de contaminação, naquela época, por estarem próximos a regiões onde foram registrados casos de febre amarela silvestre.
Ministério da Saúde vai discutir grau de risco da febre amarela no Espírito Santo
O infectologista e professor da Ufes, Reinaldo Dietze, avalia que está correta a estratégia adotada pelo Estado de imunizar, prioritariamente, moradores das zonas rurais dos 37 municípios onde o poder público promove vacinação cautelar e pessoas que vão viajar para regiões de mata.
NÚMERO DE CASOS DEVE REDUZIR
Em evento no Palácio Anchieta, sede do governo, o professor afirmou que o número de casos suspeitos de febre amarela no Espírito Santo deve diminuir com a estratégia adotada. “O número de casos deve começar a cair a medida que essa vacinação aumente. Os locais vacinados, um mês após a vacinação, devem ter praticamente zero casos se todo mundo for atingido”, disse.
Segundo o infectologista, dessa maneira o Espírito Santo vai conseguir bloquear o avanço da febre amarela. Por enquanto, ele afirma que não há necessidade de vacinar toda a população capixaba contra a doença.

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