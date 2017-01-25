O coordenador geral de urgência e emergência do Ministério da Saúde chega ao Espírito Santo, nesta quinta-feira (26), para discutir com a Secretaria de Saúde (Sesa) o status do Estado em relação à febre amarela. Atualmente, o governo federal não considera o Espírito Santo como área de risco. O secretário de Saúde, Ricardo de Oliveira, avalia que isso precisa mudar.

Além disso, o Espírito Santo também pediu ao Ministério da Saúde que a vacinação contra febre amarela seja incluída no calendário oficial de vacinação do Estado. Em 2008, a própria Secretaria de Saúde recomendou a vacinação contra a febre amarela em 39 municípios capixabas que foram considerados áreas de “risco potencial” de contaminação, naquela época, por estarem próximos a regiões onde foram registrados casos de febre amarela silvestre.

Your browser does not support the audio element. Ministério da Saúde vai discutir grau de risco da febre amarela no Espírito Santo

O infectologista e professor da Ufes, Reinaldo Dietze, avalia que está correta a estratégia adotada pelo Estado de imunizar, prioritariamente, moradores das zonas rurais dos 37 municípios onde o poder público promove vacinação cautelar e pessoas que vão viajar para regiões de mata.

NÚMERO DE CASOS DEVE REDUZIR

Em evento no Palácio Anchieta, sede do governo, o professor afirmou que o número de casos suspeitos de febre amarela no Espírito Santo deve diminuir com a estratégia adotada. “O número de casos deve começar a cair a medida que essa vacinação aumente. Os locais vacinados, um mês após a vacinação, devem ter praticamente zero casos se todo mundo for atingido”, disse.