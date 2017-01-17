O Espírito Santo vai receber 500 mil doses de vacina contra a febre amarela até o fim desta semana. A primeira remessa, com 350 mil unidades, chega ao Estado nesta quarta-feira (18). As 150 mil vacinas restantes serão recebidas até o fim da semana. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), no entanto, ressalta que não há motivo para alarde porque o Espírito Santo não é considerado área de risco de contaminação da doença.

Os municípios que estão próximos à divisa com Minas Gerais terão prioridade no recebimento das doses. Ao todo, 26 cidades terão preferência nessa distribuição. Dentro de cada um desses municípios, moradores de zonas rurais são o público-alvo prioritário, seguido dos moradores das zonas urbanas.

Your browser does not support the audio element. Ministério da Saúde promete 500 mil doses de vacina da febre amarela para o ES

Apesar do recebimento de 500 mil doses, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) ressalta que não há nenhum caso confirmado de febre amarela no Estado e que não há necessidade de corrida aos postos de vacinação. O secretário estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira, também reforça que a vacina só deve ser aplicada em casos específicos e que não há nenhuma razão para alarde nas cidades capixabas.

“Não há motivo nenhum para pânico na sociedade em relação à questão da febre amarela. Portanto, também não há motivo para correria a postos de vacinação. O Espírito Santo continua sendo considerado uma área sem risco de febre amarela”, destacou o secretário.

Sem casos confirmados

Além disso, o secretário afirma que é muito importante que apenas as pessoas que realmente necessitam da vacina procurem os postos. Estão incluídos nesse grupo aqueles que vivem nas áreas prioritárias para vacinação e as pessoas que vão viajar para locais próximos a regiões silvestres. Não há casos confirmados de febre amarela em áreas urbanas tanto em Minas Gerais como no Espírito Santo.