O Espírito Santo vai receber 500 mil doses de vacina contra a febre amarela até o fim desta semana. A primeira remessa, com 350 mil unidades, chega ao Estado nesta quarta-feira (18). As 150 mil vacinas restantes serão recebidas até o fim da semana. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), no entanto, ressalta que não há motivo para alarde porque o Espírito Santo não é considerado área de risco de contaminação da doença.
Os municípios que estão próximos à divisa com Minas Gerais terão prioridade no recebimento das doses. Ao todo, 26 cidades terão preferência nessa distribuição. Dentro de cada um desses municípios, moradores de zonas rurais são o público-alvo prioritário, seguido dos moradores das zonas urbanas.
Ministério da Saúde promete 500 mil doses de vacina da febre amarela para o ES
Apesar do recebimento de 500 mil doses, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) ressalta que não há nenhum caso confirmado de febre amarela no Estado e que não há necessidade de corrida aos postos de vacinação. O secretário estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira, também reforça que a vacina só deve ser aplicada em casos específicos e que não há nenhuma razão para alarde nas cidades capixabas.
“Não há motivo nenhum para pânico na sociedade em relação à questão da febre amarela. Portanto, também não há motivo para correria a postos de vacinação. O Espírito Santo continua sendo considerado uma área sem risco de febre amarela”, destacou o secretário.
Sem casos confirmados
Além disso, o secretário afirma que é muito importante que apenas as pessoas que realmente necessitam da vacina procurem os postos. Estão incluídos nesse grupo aqueles que vivem nas áreas prioritárias para vacinação e as pessoas que vão viajar para locais próximos a regiões silvestres. Não há casos confirmados de febre amarela em áreas urbanas tanto em Minas Gerais como no Espírito Santo.
Atualmente, há quatro casos sendo investigados no Estado que apresentam sintomas semelhantes aos da febre amarela e aos de outras doenças, como febre maculosa e dengue.