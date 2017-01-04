Em visita ao Espírito Santo nesta quarta-feira (4), o ministro da saúde, Ricardo Barros, anunciou o repasse de R$ 43,7 milhões para a saúde pública do Espírito Santo. Os valores serão aplicados em serviços já existentes que o Governo Federal ainda não estava custeando, como o Samu, Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e laboratórios de próteses dentárias.

No ano passado, o governador do Estado, Paulo Hartung (PMDB), já havia dito que a União estava em déficit com a saúde capixaba e que muitos serviços estavam sendo custeados com recursos próprios.

Your browser does not support the audio element. Ministério da Saúde anuncia repasse de R$ 43,7 milhões para o estado, mas Sesa espera mais

Além dos valores anunciados, Ricardo Barros disse que o Hospital Infantil de Vitória vai receber R$ 1,5 milhão em verbas oriundas de emenda parlamentar para reforma do Pronto Socorro. O ministro visitou a unidade nesta quarta-feira e disse que o local tem deficiências. “Nós precisamos estruturar melhor esse serviço, que tem profissionais de altíssima qualidade, mas que a instalação física precisa de melhorias. Então, há um esforço da bancada do Estado para ampliar o Hospital. Mas no momento dispomos de R$ 1,5 milhão para reformar a unidade de emergência”, explicou.

Apesar do repasse para a saúde capixaba, os valores ainda não são nem 50% do que o Governo Federal deveria custear, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). De acordo com o órgão, R$ 67,1 milhões ainda continuarão sendo empregados pelo Estado para manter os hospitais São Lucas, Jayme dos Santos Neves e Central.

Mais repasses

O titular da pasta, secretário Ricardo de Oliveira, disse que ainda reivindica os outros valores que devem ser destinados pela União. “O governo do Estado, como todos sabem, tem custeado um volume muito alto de responsabilidade do Governo Federal. É o terceiro Estado que mais coloca recurso próprio em saúde. Nós chegamos a financiar 19% da receita líquida do Estado”, declarou.