Após inspeções realizadas nas unidades prisionais de Viana e Vila Velha, o Ministério da Justiça divulgou nesta segunda-feira (28) um relatório que mostra a situação dos presídios do Espírito Santo sob vários aspectos. Os locais foram vistoriados por meio de uma ação conjunta entre o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) e a Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais (ONSP), em julho deste ano, e diversas recomendações foram feitas à Secretária de Justiça do Estado (Sejus), entre elas a capacitação dos agentes penitenciários.

A Defensoria Pública do Espírito Santo também acompanhou a ação. Segundo o defensor, Daniel Reis, a estrutura prisional do Estado não é ruim quando comparada com a de outros estados brasileiros, mas alguns padrões relacionados ao tratamento do preso precisam de mudanças. “De acordo com o próprio relatório, uma alteração que poderia ser feita é mudar o paradigma do sistema penal capixaba de tão somente segregação”, pontuou.

Your browser does not support the audio element. Ministério da Justiça recomenda que Sejus realize capacitações para agentes penitenciários

No documento encaminhado à Sejus, o conselho faz mais de dez recomendações, entre elas que verifique a possibilidade de ampliação do quadro de inspetores prisionais, uma vez que há inúmeros relatos de déficit de efetivo nas unidades visitadas e no sistema prisional estadual.

Também está entre as indicações que sejam avaliados as condições de trabalho e o alojamento dos servidores das unidades prisionais, com o aparelhamento do material necessário ao desenvolvimento das atividades administrativas.

Mais defensores

Ao Estado também foi solicitado que seja viabilizado um número maior de defensores públicos para as unidades prisionais, com estrutura física, material e pessoal suficiente para garantir os direitos dos custodiados e ampliar as ações da Defensoria Pública em todas as fases processuais.

O outro lado

O secretário de Estado de Justiça, Walace Tarcísio Pontes, conversou com nossa equipe no início desta tarde e disse que a pasta já está ciente das recomendações feitas no relatório. O secretário disse que a Sejus reconhece que o corpo funcional do sistema prisional precisa ser capacitado.

Para reforça a realização desse trabalho, já em curso, Walace Ponte citou a criação da Escola Penitenciária. O secretário declarou que essa capacitação passa por um aperfeiçoamento da grade curricular dos servidores, principalmente no sentido de uma maior humanização do sistema carcerário, com aplicação mais ampla de matérias relacionadas aos Direitos Humanos.