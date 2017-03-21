Ministério da Justiça aguarda avaliação do Estado sobre permanência da Força Nacional

A permanência da Força Nacional no Espírito Santo vai depender da necessidade ou não do Estado em prorrogar a atuação dos policiais trazidos ao Estado, após o início da greve da Polícia Militar, em fevereiro deste ano. A informação é da assessoria de comunicação do Ministério da Justiça. Já o secretário de Segurança, André Garcia, afirmou que a necessidade de permanência da Força Nacional no Estado segue sob avaliação, ainda que a Polícia Militar já tenha restabelecido os trabalhos.

O titular da pasta também disse que possíveis casos de omissão de PMs em atender os chamados da população serão investigados. A princípio, a Força Nacional que atua no Estado desde o último dia 6 de fevereiro, continua no Espírito Santo até esta sexta-feira (24).

“Acredito que em função do desenvolvimento do policiamento que está sendo feito e da normalização das atividades não será necessário postergar essa permanência, mas vamos avaliar até o último dia”, analisou.

Garcia negou que a Polícia Militar esteja se omitindo em atender com agilidade às demandas sociais e enfatizou que situações que coloquem em dúvida o trabalho da corporação serão investigadas.

“Quando você sai de um movimento de ruptura, como houve, de paralisação total de um serviço que não pode ser descontinuado você tem alguns reflexos, inclusive na velocidade de retomada da prestação desse mesmo serviço. Mas estamos todos os dias avaliando os indicadores operacionais, que vêm melhorando todos os dias”, disse.