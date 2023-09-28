Mimoso do Sul: a cidade que jogou cimento nos trilhos e fez de trecho da ferrovia Centro-Atlântica um calçadão

Enquanto alguns municípios se mobilizam para restabelecer a operação da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), a Prefeitura de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, decidiu cobrir trechos da linha férrea com cimento e fazer do local um calçadão. A obra causou polêmica entre grupos que defendem a manutenção dos trilhos para retomar atividades de transporte de cargas e turismo. Ouça a quarta reportagem especial da jornalista Aline Nunes