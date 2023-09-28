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Reportagem Especial

Mimoso do Sul: a cidade que jogou cimento nos trilhos e fez de trecho da ferrovia Centro-Atlântica um calçadão

Ouça a quarta reportagem especial da jornalista Aline Nunes

Publicado em 28 de Setembro de 2023 às 11:16

Publicado em 

28 set 2023 às 11:16
Por onde passava o trem, em Mimoso do Sul, agora circulam carros.
Por onde passava o trem, em Mimoso do Sul, agora circulam carros. Crédito: Fernando Madeira
Enquanto alguns municípios se mobilizam para restabelecer a operação da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), a Prefeitura de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, decidiu cobrir trechos da linha férrea com cimento e fazer do local um calçadão. A obra causou polêmica entre grupos que defendem a manutenção dos trilhos para retomar atividades de transporte de cargas e turismo. Ouça a quarta reportagem especial da jornalista Aline Nunes
ESPECIAL - ALINE NUNES - FERROVIAS - REP FERROVIA MIMOSO - 3.25s.mp3

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