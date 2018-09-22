Mílton Jung: "Converse em casa, ouça e aprenda com o seu filho"

Tema do Talk Show é destaque no livro de Milton Jung recém-lançado: "É Proibido Calar! Precisamos falar de ética e cidadania com os nossos filhos" Crédito: Carlos Alberto Silva

Ética e cidadania. Dois conceitos que não podem jamais ficar de fora da criação dos filhos. Mílton Jung, um dos jornalistas mais renomados do Brasil, esteve em Vitória neste sábado debatendo o tema no Talk Show CBN, realizado em um cinema da capital e transmitido ao vivo pela rádio.

Your browser does not support the audio element. Mílton Jung, diz - Converse em casa, ouça e aprenda com o seu filho

O assunto é destaque no livro de Jung recém-lançado: “É Proibido Calar! Precisamos falar de ética e cidadania com os nossos filhos”.

A presença e a participação massiva dos ouvintes, que esgotaram as inscrições em apenas dois dias, mostraram a relevância da discussão, como comemorou o âncora da CBN.

"Fiquei muito feliz pela participação das pessoas. Ficou muito claro o interesse delas em falar sobre Ética e cidadania. Isso mostra que tem sim espaço para o diálogo em uma sociedade que parece ser intolerante. Ela só parece ser intolerante porque os intolerantes são muito mais expressivos. Então temos nós que tomar esse espaço público para mostrar que o diálogo é possível", comentou.

Weslley Vitor acompanhou o talk show com a esposa Lauriete Crédito: Caíque Verli

Quase 200 pessoas participaram do evento. Pais, mães, tios e avós com sede em levar o debate sobre ética e cidadania para dentro de casa e em transformar os conceitos em algo palpável para jovens e crianças. O universitário Weslley Vitor acompanhou o Talk Show com a esposa. Os dois planejam ter filhos e enxergaram no evento uma oportunidade de aprender a inserir a discussão na rotina familiar: "O tema é muito importante porque a ética faz parte do nosso dia a dia, principalmente nesse momento de eleição em que a gente fala tanto em ética"

O âncora da CBN reforçou a importância dos pais não terceirizarem o seu papel de educar os filhos e falar de assuntos profundos, como drogas, sexo, política, ética e cidadania na família. "Converse em casa e mostre dentro de casa a importância dos bons valores. Ouça o outro também, aprenda com o que seu filho ou sua filha tenha a dizer. Vamos abrir mão dessa prepotência que muitas vezes nos toma de que nós somos os donos da verdade", orientou.

A psicóloga Christine Ferretti, que também assistiu ao Talk Show, enfatizou a necessidade de debater o tema no período político complexo que o Brasil vive.

Fernanda Queiroz e Fábio Botacin, âncoras da CBN Vitória, mediaram o Talk Show CBN com Mílton Jung Crédito: Carlos Alberto Silva

"Os filhos estão aí vendo um monte de coisa e como conversar com eles é um desafio. O que está se vendo hoje em dia é muito diferente do que a gente acredita. É importantíssimo saber conversar com eles", ressaltou.

Após o Talk Show, Mílton participou de uma sessão de autógrafos do seu mais novo livro. Além do Espírito Santo, o âncora da CBN já levou o debate para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba.