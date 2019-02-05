Filho de militar corre para abraçar o pai após chegada de missão de resgate em Brumadinho Crédito: Eduardo Dias

Cinco militares capixabas que viajaram no dia 31 de janeiro e passaram os últimos cinco dias auxiliando nos resgastes de vítimas da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, voltaram para o Espírito Santo na manhã desta terça-feira (5), com o helicóptero Harpia, no Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).

Your browser does not support the audio element. Militares que auxiliaram buscas em Brumadinho retornam ao ES

No retorno a Vitória, uma cena em especial emocionou quem estava na base do Notaer. O filho do subtenente Sandro Dal Bem, da Polícia Militar, estava no local e correu para abraçar o pai assim que o helicóptero pousou. Animado com a volta do pai, o pequeno Samuel, de cinco anos, aproveitou para acabar com a saudade e ficar abraçado com o pai. "Eu estava sentindo muita saudade dele", disse o filho do militar.

A equipe de militares do Notaer tinha dois pilotos, dois tripulantes e um mecânico de aeronaves - três são da Polícia Militar e dois do Corpo de Bombeiros. O grupo participou do transporte das equipes de resgate que atuavam nas áreas de busca e também transportou 11 corpos resgatados na lama de rejeitos de minério. Os militares relataram que os cinco dias na cidade mineira foram de trabalhos intensos. As atividades começavam com o nascer do sol e só terminavam no início da noite, porque as aeronaves só atuavam nos períodos com iluminação solar.

O subtenente Sandro Dal Bem, que atua como mecânico de aeronaves, afirmou que ficou impressionado com as imagens de destruição que testemunhou. "Fiquei horrorizado com o que eu vi. Era muita destruição. Esse sentimento de angústia se consolidou quando a imagem do rompimento da barragem foi liberada. Aquela é uma imagem que eu vou guardar para o resto da minha vida", disse Dal Bem.

Grupo de cinco militares do Notaer atuou por cinco dias em Brumadinho, em Minas Gerais Crédito: Eduardo Dias

O militar afirmou que o momento mais emocionante dos cinco dias que passou em Brumadinho foi uma cerimônia no sétimo dia da tragédia, quando pétalas de rosas foram jogadas no local onde centenas de pessoas morreram.

"Todas as aeronaves decolaram, fizeram um círculo postadas na mesma altura e receberam a ordem para soltar as pétalas de rosa. Foi outro momento muito emocionante, do ponto de vista humanitário e do ponto de vista por gratidão por voar", relembrou o subtenente.