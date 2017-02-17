Militares 'patrulham' aplicativos de relacionamentos na Grande Vitória

Parece que nem só de reforçar a segurança pública tem vivido os homens das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança. Desde que eles tomaram as ruas do Espírito Santo, a população ficou mais segura e os aplicativos de encontros e relacionamentos mais interessantes e movimentados.

Disponíveis para os celulares com sistemas Android, iOS e Windows Phone, esses aplicativos cruzam informações para localizar pessoas que estão geograficamente próximas.

Caso aconteça interesse de ambos é possível conversar e alinhar um possível encontro. Para preservar os militares, além das próprias mulheres, ninguém será identificado nesta reportagem. Uma mulher de 30 anos, moradora de Vila Velha, fala sobre o aumento no número de militares em um dos aplicativos utilizados por ela.

Your browser does not support the audio element. Militares ENTITY_apos_ENTITYpatrulhamENTITY_apos_ENTITY aplicativos de relacionamentos na Grande Vitória - Carolina Saitt

"Me chamou atenção a quantidade. A cada cinco perfis que você olha de civis, você encontra (em seguida) homens do Exercito, da Força Nacional ou da Marinha. E eles são fáceis de identificar porque, ao contrário dos civis, as fotos que eles escolhem para a capa são fotos fardados ou com armas na mão. É uma prática que eu já notei que é comum no meio de Policiais Militares também. Acho que os militares exploram bastante isso", disse.

Nas investidas têm de tudo. Criatividade é o que não falta. "Na semana mais crítica que foi a semana passada, ele perguntou bem assim pra mim - eu até achei engraçado: 'E aí, tá se sentido segura com o Exército? Rs. Tô patrulhando nesse momento' (sic). Daí eu fui no perfil e vi que ele era do Exército. A maioria são cariocas mas eu já vi de outros lugares também. Tem de Brasília, Minas, bastante lugares. Os rapazes chamam atenção porque a farda é bonita. É uma espécie de fetiche, né?! É bonito você ver um homem fardado", explicou.

Embora os rapazes estejam se sentindo "soltinhos" e prontos para a paquera, a vida de militar exige disciplina. Por isso, a Força-tarefa Conjunta Capixaba que atua no Estado informou, por meio de assessoria, que os fatos relatados sobre os militares serão levados à central de inteligência para investigação.