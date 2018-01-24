Militantes do PT deixam praça após 2° voto pela condenação de Lula

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Após o segundo voto pela condenação do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, os militantes do PT e apoiadores do petista que se reuniram na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, começaram a deixar o local onde se concentraram desde a manhã desta quarta-feira (24).

Your browser does not support the audio element. Militantes do PT deixam praça após segundo voto pela condenação de Lula

Lula foi condenado por unanimidade (3 votos) pelos desembargadores do TRF-4. Segundo o presidente do diretório estadual do PT no Espírito Santo, João Coser, o resultado do julgamento já era algo esperado. “A direção nacional, naturalmente, já contava com um resultado como esse. Então, a orientação é mantermos o processo de candidatura do ex-presidente Lula com normalidade.”

Ainda de acordo com João Coser, não há manifestações programadas em defesa de Lula após a condenação. O presidente estadual do PT afirmou que a direção nacional do partido já se reúne a partir desta quinta-feira (25) para decidir possíveis ações.

Logo após o desembargador Leandro Paulsen votar pela condenação do ex-presidente, os apoiadores de Lula começaram a deixar a Praça Costa Pereira. O aposentado Orlando Milan, de 73 anos, participou da manifestação a favor do petista e considerou a decisão política.

“Eles julgam do jeito que interessa, não com objetividade e com base na lei. Sinceramente, eu não pensava que estivéssemos tão no fundo assim. Além de confirmar a decisão do Moro, aumentar a pena é um descaramento.”