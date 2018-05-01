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Militantes capixabas vão ao acampamento pró-Lula em Curitiba

A caravana sairá de Vitória, no próximo sábado (05), com dois ônibus fretados

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 13:08

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

01 mai 2018 às 13:08
Manifestação em defesa do ex-presidente Lula, na Praça Costa Pereira, nesta terça-feira (1) Crédito: Caíque Verli | CBN
Dois ônibus com militantes capixabas do Partido dos Trabalhadores e de movimentos sociais vão se deslocar para Curitiba no próximo sábado (5). A caravana do Espírito Santo fará parte do acampamento em apoio ao ex-presidente Lula, preso por corrupção e lavagem de dinheiro.
Os coletivos fretados, com 100 vagas no total, vão sair às 5h da manhã da Praça dos Namorados, em Vitória, e voltam no próximo dia 8. Cada militante terá que pagar um valor de R$ 350 para custear o transporte. O acampamento, segundo militantes, fornece as refeições.
Militantes capixabas vão ao acampamento pró-Lula em Curitiba
O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, João Coser, disse que a sigla e os militantes vão manifestar solidariedade ao líder petista e protestar para que Lula seja solto.
"Tem um movimento para manter uma vigília permanente em Curtiba. Os ônibus vão sair no sábado. Não é o PT que organiza. São movimentos sociais, incluindo pessoas do PT. Esse movimento reacende a nossa esperança de que Lula será solto e terá o seu direito de ser candidato preservado", defendeu.
Manifestação em defesa do ex-presidente Lula, na Praça Costa Pereira, nesta terça-feira (1) Crédito: Caíque Verli | CBN
Uma das lideranças petistas, o ex-deputado Perly Cipriano afirmou que a caravana vai contar também com militantes de outros partidos de esquerda, como o PCdoB e o Psol, que lançaram outros pré-candidatos à Presidência da República. "Lula livre não significa que a gente está apoiando Lula para presidente, mas significa que queremos que ele esteja em liberdade", explicou.
O acampamento está montado nos arredores da Superintendência da Polícia Federal, onde Lula está preso desde o dia 7 de abril para cumprir uma pena de 12 anos e 1 mês de prisão, com início em regime fechado.
 

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