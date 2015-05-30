Milhares de capixabas buscam serviços em dia de Ação Global

Para incentivar a melhoria na qualidade de vida, com foco na orientação e prevenção, a 22ª edição da Ação Global reuniu 3.100 pessoas até o final da manhã deste sábado (30) no município de Cariacica. As atividades se estenderam durante todo o dia, disponibilizando serviços como atendimento ambulatorial com dermatologista e clínico geral, massagem, emissão de documentos pessoais, aferição de pressão arterial, verificação de glicemia, corte de cabelo, atendimento jurídico, oficinas, shows musicais, jogos e brincadeiras, chegando a 7.145 atendimentos a pessoas de todas as idades.

Your browser does not support the audio element. Milhares de capixabas buscam serviços em dia de Ação Globa

A ideia é incentivar uma mudança de comportamento na população por meio do cuidado com a saúde e atitudes mais saudáveis. Foi por essa razão que a auxiliar de serviços gerais Marlene Maria da Silva, de 48 anos, participou de um dos atendimentos, no “Circuito Bem Estar”. Ela passou por aferição da pressão, cálculo do IMC, verificação de glicemia e medida da circunferência abdominal. Os profissionais identificaram que ela estava com a pressão arterial um pouco elevada, e por isso deram uma série de recomendações.

“Evitar o sal na comida, que é o mais importante, evitar jantar muito tarde, que não faz bem, e procurar fazer exercício. A gente tem sempre que estar de olho na saúde da gente, que é o principal”, contou à Rádio CBN Vitória.

Além de cuidar do corpo, a melhoria da qualidade de vida também envolve o fortalecimento da cidadania, e por isso, foram oferecidos serviços de emissão de documentos, orientações sobre os direitos, atendimentos ao consumidor e encaminhamento para o mercado de trabalho. Foi a oportunidade que Andréia Pereira, de 44 anos, viu para conseguir o primeiro emprego na área de formação.

“Eu estou em busca de algum trabalho na minha área, que é pedagogia. Mas não sendo possível no momento, pode ser também em qualquer outra área, administrativa, área da saúde, o que for possível”, disse.

O diretor do Sesi, José Carlos Bergamin, explicou que o município de Cariacica foi o escolhido para o evento por ser um dos que ainda precisa de atenção com a população. Mesmo que o poder público já ofereça muitos desses serviços, reuni-los em um grande dia estimula a adesão dos moradores.

“Esta mobilização e divulgação estimulam aquelas pessoas a tomarem uma providência ou atitude para se cuidarem, a partir da sua cidadania. E inseridos como cidadãos, passem a considerar também outros valores importantes para a vida e para a família, e com isso toda a comunidade ganha, e nós ganhamos junto”.