Mil multas são aplicadas por mês, em média, devido a falta de uso do cinto de segurança nas BRs

A falta de uso do cinto de segurança gerou mais de seis mil multas este ano, nas estradas federais do Espírito Santo. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de janeiro a 20 de junho deste ano houve 6.164 autuações, sendo 4.986 pela falta do cinto para o motorista, e 1.178 por passageiros que não utilizaram o acessório de segurança. Em média, é como se mais de uma multa fosse aplicada por hora no Estado. O número chama a atenção da PRF pois em pouco mais de seis meses, já começa a se aproximar do total de infrações registradas em todo o ano de 2014, quando houve foram registradas 9.073 multas. No ano passado, essa foi a segunda infração mais flagrada pela PRF, ficando atrás apenas do excesso do limite de velocidade.

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A não utilização do cinto de segurança pode inclusive ter ocasionado a morte do cantor sertanejo Cristiano Araújo e da namorada Allana Moraes, na última quarta-feira (24), na BR-153, em Goiás. O motorista do carro nesta ocasião, Ronaldo Miranda, afirmou em depoimento que o casal não usava o cinto de segurança no momento do acidente.

A inspetora da PRF-ES Carolina André destaca que o uso cinto é fundamental, independente do local no interior do veículo em que a pessoa esteja. Apesar dos motoristas serem os principais alvos das multas, ainda é muito comum que os passageiros do banco de trás não utilizem o acessório.

“Pode causar uma falsa sensação de segurança, de que a pessoa está protegida, mas não é bem assim. No caso de uma colisão, ela muito provavelmente vai ser projetada, dependendo da velocidade do veículo, e isso pode causar dano para ela e até para o motorista ou passageiro do banco da frente, porque essa pessoa vai ser o peso aumentado, de acordo com a velocidade, e pode causar uma lesão gravíssima na pessoa que está na frente”, declarou à Rádio CBN Vitória.

A inspetora lembra que cabe ao motorista solicitar a todos os passageiros que utilizem o cinto de segurança, pois ele é o responsável pela segurança de todos do veículo. “Se o passageiro do banco de trás estiver sem cinto com certeza terá lesões muito mais graves, talvez mais do que as pessoas que estão na frente. Por isso é importante que o motorista e todos os passageiros utilizem o cinto de segurança”, acrescentou.