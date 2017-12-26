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Miguel é o nome preferido dos capixabas para batizar o filho em 2017

Entre as meninas, o nome Alice foi o mais escolhido pelos pais no Espírito Santo

Publicado em 26 de Dezembro de 2017 às 20:19

Publicado em 

26 dez 2017 às 20:19
Mikaella Campos e Miguel, quando tinha apenas 12 dias de vida Crédito: Dina Carvalho
Miguel foi o nome mais registrado no Espírito Santo em 2017. No total, 1.304 crianças que nasceram neste ano ganharam esse nome.
Outros dois nomes masculinos completam a lista dos três primeiros mais escolhidos pelos pais capixabas: Heitor, com 891 registros, e Arthur, com 870.
A jornalista Mikaella Campos é mãe de um Miguel, nascido em setembro deste ano. Ela conta que a ideia de como chamaria o filho já existia há muitos anos.
Durante a gravidez, teve que convencer o marido a colocar no bebê o nome campeão de registros no Espírito Santo em 2017.
Para Mikaella, a escolha não foi por conta da popularidade, mas sim pelo que significa (“Quem é como Deus”) e pela conexão com o nome dela mesma. “Eu queria colocar Miguel por conta do significado. É o mesmo nome que o meu, mas escrito de uma forma diferente, é uma variação. Foi por isso. Não teve nada a ver com ser o nome da moda.”
Miguel é o nome preferido dos capixabas para batizar o filho em 2017
Nesta terça-feira (26), nasceu em Vitória mais um Arthur, o terceiro nome mais registrado pelos capixabas neste ano. A mãe Bárbara Caroline de Souza, de 20 anos, ainda acrescentou Pietro ao registro da criança e explicou a escolha. “Eu olhei na internet quando estava escolhendo, vi Arthur e gostei muito por causa do significado e porque eu já achava bonito. Já Pietro é o nome do meu irmão, eu coloquei por ele. Aí, ficou Arthur Pietro.”
A mãe Bárbara Caroline de Souza segura o filho Arthur Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Entre as meninas, os nomes mais com mais registros no Espírito Santo em 2017 foram Alice (641), Valentina (582), Helena (572). O levantamento foi feito pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) com base nas informações dos cartórios capixabas prestadas à Central Nacional de Informações do Registro Civil.
10 MAIS NOMES MAIS FREQUENTES – GERAL – ESPÍRITO SANTO
MIGUEL - 1034
HEITOR - 891
ARTHUR - 870
ALICE - 641
DAVI - 638
BERNARDO - 631
VALENTINA - 582
HELENA - 572
SOPHIA - 507
LORENZO - 492
10 NOMES MAIS FREQUENTES - MASCULINO
MIGUEL - 1034
HEITOR - 891
ARTHUR - 870
DAVI - 638
BERNARDO - 631
LORENZO - 492
GABRIEL - 464
PEDRO - 370
JOÃO MIGUEL - 349
ENZO - 344
10 NOMES MAIS FREQUENTES - FEMININO
ALICE - 641
VALENTINA - 582
HELENA - 572
SOPHIA - 507
LAURA - 489
JULIA - 308
LARA - 295
EMANUELLY - 271
ISABELLA - 265
MARIA EDUARDA - 257
 

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