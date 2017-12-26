Miguel foi o nome mais registrado no Espírito Santo em 2017. No total, 1.304 crianças que nasceram neste ano ganharam esse nome.
Outros dois nomes masculinos completam a lista dos três primeiros mais escolhidos pelos pais capixabas: Heitor, com 891 registros, e Arthur, com 870.
A jornalista Mikaella Campos é mãe de um Miguel, nascido em setembro deste ano. Ela conta que a ideia de como chamaria o filho já existia há muitos anos.
Durante a gravidez, teve que convencer o marido a colocar no bebê o nome campeão de registros no Espírito Santo em 2017.
Para Mikaella, a escolha não foi por conta da popularidade, mas sim pelo que significa (“Quem é como Deus”) e pela conexão com o nome dela mesma. “Eu queria colocar Miguel por conta do significado. É o mesmo nome que o meu, mas escrito de uma forma diferente, é uma variação. Foi por isso. Não teve nada a ver com ser o nome da moda.”
Miguel é o nome preferido dos capixabas para batizar o filho em 2017
Nesta terça-feira (26), nasceu em Vitória mais um Arthur, o terceiro nome mais registrado pelos capixabas neste ano. A mãe Bárbara Caroline de Souza, de 20 anos, ainda acrescentou Pietro ao registro da criança e explicou a escolha. “Eu olhei na internet quando estava escolhendo, vi Arthur e gostei muito por causa do significado e porque eu já achava bonito. Já Pietro é o nome do meu irmão, eu coloquei por ele. Aí, ficou Arthur Pietro.”
Entre as meninas, os nomes mais com mais registros no Espírito Santo em 2017 foram Alice (641), Valentina (582), Helena (572). O levantamento foi feito pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) com base nas informações dos cartórios capixabas prestadas à Central Nacional de Informações do Registro Civil.
10 MAIS NOMES MAIS FREQUENTES – GERAL – ESPÍRITO SANTO
MIGUEL - 1034
HEITOR - 891
ARTHUR - 870
ALICE - 641
DAVI - 638
BERNARDO - 631
VALENTINA - 582
HELENA - 572
SOPHIA - 507
LORENZO - 492
10 NOMES MAIS FREQUENTES - MASCULINO
MIGUEL - 1034
HEITOR - 891
ARTHUR - 870
DAVI - 638
BERNARDO - 631
LORENZO - 492
GABRIEL - 464
PEDRO - 370
JOÃO MIGUEL - 349
ENZO - 344
10 NOMES MAIS FREQUENTES - FEMININO
ALICE - 641
VALENTINA - 582
HELENA - 572
SOPHIA - 507
LAURA - 489
JULIA - 308
LARA - 295
EMANUELLY - 271
ISABELLA - 265
MARIA EDUARDA - 257