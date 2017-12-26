Mikaella Campos e Miguel, quando tinha apenas 12 dias de vida Crédito: Dina Carvalho

Miguel foi o nome mais registrado no Espírito Santo em 2017. No total, 1.304 crianças que nasceram neste ano ganharam esse nome.

Outros dois nomes masculinos completam a lista dos três primeiros mais escolhidos pelos pais capixabas: Heitor, com 891 registros, e Arthur, com 870.

A jornalista Mikaella Campos é mãe de um Miguel, nascido em setembro deste ano. Ela conta que a ideia de como chamaria o filho já existia há muitos anos.

Durante a gravidez, teve que convencer o marido a colocar no bebê o nome campeão de registros no Espírito Santo em 2017.

Para Mikaella, a escolha não foi por conta da popularidade, mas sim pelo que significa (“Quem é como Deus”) e pela conexão com o nome dela mesma. “Eu queria colocar Miguel por conta do significado. É o mesmo nome que o meu, mas escrito de uma forma diferente, é uma variação. Foi por isso. Não teve nada a ver com ser o nome da moda.”

Your browser does not support the audio element. Miguel é o nome preferido dos capixabas para batizar o filho em 2017

Nesta terça-feira (26), nasceu em Vitória mais um Arthur, o terceiro nome mais registrado pelos capixabas neste ano. A mãe Bárbara Caroline de Souza, de 20 anos, ainda acrescentou Pietro ao registro da criança e explicou a escolha. “Eu olhei na internet quando estava escolhendo, vi Arthur e gostei muito por causa do significado e porque eu já achava bonito. Já Pietro é o nome do meu irmão, eu coloquei por ele. Aí, ficou Arthur Pietro.”

A mãe Bárbara Caroline de Souza segura o filho Arthur Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Entre as meninas, os nomes mais com mais registros no Espírito Santo em 2017 foram Alice (641), Valentina (582), Helena (572). O levantamento foi feito pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) com base nas informações dos cartórios capixabas prestadas à Central Nacional de Informações do Registro Civil.

10 MAIS NOMES MAIS FREQUENTES – GERAL – ESPÍRITO SANTO

MIGUEL - 1034

HEITOR - 891

ARTHUR - 870

ALICE - 641

DAVI - 638

BERNARDO - 631

VALENTINA - 582

HELENA - 572

SOPHIA - 507

LORENZO - 492

10 NOMES MAIS FREQUENTES - MASCULINO

MIGUEL - 1034

HEITOR - 891

ARTHUR - 870

DAVI - 638

BERNARDO - 631

LORENZO - 492

GABRIEL - 464

PEDRO - 370

JOÃO MIGUEL - 349

ENZO - 344

10 NOMES MAIS FREQUENTES - FEMININO

ALICE - 641

VALENTINA - 582

HELENA - 572

SOPHIA - 507

LAURA - 489

JULIA - 308

LARA - 295

EMANUELLY - 271

ISABELLA - 265