Entraves burocráticos têm sido motivo de queixa para micro e pequenos empresários que buscam regularizar a situação de seus negócios em Vila Velha. A série de exigências feitas pelo município para a liberação de alvarás fez com que muitos microempreendedores individuais (MEI) sequer dessem entrada em seus processos no Centro do Empreendedor da cidade. As informações são da Federação das Entidades das Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Femicro-ES).Entre os principais problemas enfrentados está a situação do Alvará de Licenciamento vinculado ao Habite-se, documento que autoriza o início da utilização efetiva de construções ou edificações destinadas à habitação. Segundo o secretário geral da Federação de Entidades das Micro e Pequenas Empresas (Femicro/ES), Hugo Tofoli, explicou que até o ano passado a documentação era cobrada do empreendedor e não do dono do imóvel.

Your browser does not support the audio element. Microempreendedores reclamam de burocracia excessiva para regularizar os próprios negócios

"O município de Vila Velha, no ano passado, teve um problema muito sério na obtenção dos seu processo de regularização, de renovação ou obtenção de alvará dos empreendedores, no que eles pararam muito à respeito do Habite-se dos imóveis onde essas empresas estavam instaladas. Isso causou diversos problemas dos empreendedores e demora até de mais de ano para conseguir o alvará. A gente tem que entender que a responsabilidade do habite-se não é do proprietário da empresa e sim do proprietário do imóvel, ao qual ele aluga ou esta instalada sua empresa", afirmou em entrevista à Rádio CBN Vitória.

A dificuldade foi identificada pelas entidades de representação dos empreendedores, como Femicro e Associação dos Contadores, e está sendo discutida com a Prefeitura de Vila Velha, como destacou Tofoli.

As conversas se iniciaram no segundo semestre do ano passado, quando a prefeitura lançou uma regulamentação exigindo que para a obtenção dos alvarás os proprietários das empresas, juntamente com o proprietário do imóvel, assinavam um termo de compromisso. No documento, o dono do imóvel se responsabilizava regularizar o Habite-se em até 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses, segundo o secretario geral da Femicro. "Seria um problema imenso e possivelmente mais de 80% das empresas poderia fechar em um prazo de um ano", afirmou.

O que dificultaria a regularização é o fato de 80% dos imóveis não possuírem o Habite-se. Agora, a prefeitura prepara uma legislação que será encaminhada para a Câmara de Vereadores, eliminando a obrigatoriedade do Habite-se no ato do registro ou renovação da empresa. Posteriormente, haverá uma fiscalização, sendo a responsabilidade do documento do proprietário do imóvel.

Tofoli ressaltou que para a ascensão das micro e pequenas empresas é necessário simplificar o processo de regularização. "O que a gente tem que brigar é pela redução de burocracia. Vai do empreendedor identificar os gargalos burocráticos e informá-los as entidades de representação para que elas possam intervir junto a prefeitura", destacou.

Somente nos dois primeiros meses deste ano, a Prefeitura de Vila Velha emitiu 539 alvarás, o que equivale a 59% do montante expedido durante o ano passado. Este resultado se deve a organização interna dos vários setores da administração municipal envolvidos no processo, após as conversas com a Femicro, segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Sustentável, Jader Mutzig.

De acordo com ele, o prazo médio de emissão dos alvarás em Vila Velha é de 10 dias. "O que existe é que você tem um arcabouço de normas legais tanto federais quanto estaduais e municipais, que tem que ser seguidas. Então, existem normas relacionadas com habite-se, alvará de bombeiros, que são normas que município nenhum do Brasil pode deixar de observar", observou.