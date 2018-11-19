"Meu filho vai nascer no abrigo?", questiona desabrigado

Dez dias após as fortes chuvas que atingiram Vila Velha, os desabrigados no município seguem sem saber quando terão uma casa para morar. Sete famílias ainda estão em um abrigo, em São Torquato, depois que suas casas foram interditadas pela Defesa Civil e, agora, precisam dividir o espaço apertado cedido por uma igreja evangélica do bairro. Eles dormem em colchões espalhados em salas que são usadas em cursos da igreja.
Sem saber se vão ser incluídos no aluguel social ou em um programa habitacional, esse tempo de espera só fez crescer a angústia dos mais de 30 desabrigados. Em Vila Velha há ainda 129 desalojados, pessoas que estão alojadas nas casas de amigos e parentes temporariamente.
Um deles é o cabeleireiro Edvandro Santos Teixeira, de 21 anos, que está desempregado e perdeu a casa onde morava com a esposa e três filhos pequenos, após um deslizamento de terra em Boa Vista, Vila Velha. A esposa dele está grávida de sete meses.
"Penso no meu filho que está para nascer. Fico pensando quando tempo vou ficar no abrigo. Será que ele vai nascer aqui no abrigo? Se vou ter que cuidar dele aqui ou se vou cuidar na minha própria casa", desabafa.
Edvandro morava em uma casa em Boa Vista há três meses, mas teve gente que perdeu casa própria que tinha há mais de quarenta anos. É o caso de Leidimar Gomes, de 62 anos, que morava em Alvorada. O teto da residência começou a desabar e ela teve que ir para um abrigo.
"Nunca aconteceu isso. Tivemos que vir para cá porque não temos dinheiro para pagar aluguel. O jeito é ficar aqui até quando resolver", conta.
As famílias têm histórias diferentes, mas todas elas querem a mesma coisa: uma resposta da prefeitura de Vila Velha de quando vão poder voltar para a casa ou para uma moradia segura. Rafael Rodrigues, ajudante de carga e descarga, está no abrigo com a esposa e quatro filhos e critica a falta de respostas por parte da administração municipal. "Eles vêm aqui e acham que a gente e artista: só tiram foto, foto e foto. Resposta mesmo ninguém dá. Eles falaram que viriam hoje para conversar. Mas conversar, conversar, já conversaram muito. Nós queremos resposta", protesta.
Em entrevista ao programa CBN Vitória, o secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Júnior, disse que a Defesa Civil vai vistoriar as casas atingidas para ver quais moradores poderão retornar para suas residências. "Ainda este mês a Prefeitura fará uma vistoria para liberar essas casas para o retorno dos desabrigados. Se a casa foi comprometida, o prefeito vai providenciar uma outra alternativa para que essas pessoas possam se abrigar."
A Prefeitura de Vila Velha também informou que todas as pessoas que estão em abrigo estão sendo acompanhadas por uma assistente social e que o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) está sendo atualizado. O município já decretou situação de emergência e trabalha junto ao Governo Federal para que a cidade seja contemplada com recursos para novas habitações sociais. A situação de emergência ainda não foi reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional e só depois desse reconhecimento que o FTGS dos atingidos pelas chuvas pode ser liberado.
O endereço para doações:
Defesa Civil de Vila Velha
Endereço: Avenida Champagnat, nº 792, sala 201, Centro (em frente ao Colégio Marista)
Telefone: 199 | (27) 3388-4346 | (27) 99895-0100
Nota completa da Prefeitura de Vila Velha
A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), informa que de acordo com atualizações na manhã desta segunda-feira (19), o município registra 31 desabrigados, que são 7 famílias alocadas na Igreja de São Torquato (pessoas que precisaram deixar suas residências por risco de desabamento) e 129 é o número atual de desalojados (pessoas que estão alojadas nas casas de amigos e parentes temporariamente). Todas essas pessoas estão sendo acompanhadas por uma assistente social da Semas e tendo o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) atualizados. Nas áreas de risco, o primeiro contato é feito por equipes da Defesa Civil acompanhados por uma equipe da Semas que orienta as pessoas sobre a necessidade de deixar suas casas e buscar abrigo em casa de familiares ou de amigos. No sábado (10), o Prefeito Municipal Max Filho, decretou Situação de Emergência no município. A Prefeitura de Vila Velha trabalha junto ao Governo Federal para que o município receba novas habitações sociais. A Defesa Civil intensificou na última semana a visitação nas casas em situação de risco para verificar se as famílias já podem retornar para suas residências.