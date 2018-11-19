"Meu filho vai nascer no abrigo?", questiona desabrigado

Edvandro Santos Teixeira, de 21 anos, está com a esposa grávida e três filhos pequenos no abrigo Crédito: Caíque Verli

Dez dias após as fortes chuvas que atingiram Vila Velha, os desabrigados no município seguem sem saber quando terão uma casa para morar. Sete famílias ainda estão em um abrigo , em São Torquato, depois que suas casas foram interditadas pela Defesa Civil e, agora, precisam dividir o espaço apertado cedido por uma igreja evangélica do bairro. Eles dormem em colchões espalhados em salas que são usadas em cursos da igreja.

Sem saber se vão ser incluídos no aluguel social ou em um programa habitacional, esse tempo de espera só fez crescer a angústia dos mais de 30 desabrigados. Em Vila Velha há ainda 129 desalojados, pessoas que estão alojadas nas casas de amigos e parentes temporariamente.

Um deles é o cabeleireiro Edvandro Santos Teixeira, de 21 anos, que está desempregado e perdeu a casa onde morava com a esposa e três filhos pequenos, após um deslizamento de terra em Boa Vista, Vila Velha. A esposa dele está grávida de sete meses.

"Penso no meu filho que está para nascer. Fico pensando quando tempo vou ficar no abrigo. Será que ele vai nascer aqui no abrigo? Se vou ter que cuidar dele aqui ou se vou cuidar na minha própria casa", desabafa.

Edvandro morava em uma casa em Boa Vista há três meses, mas teve gente que perdeu casa própria que tinha há mais de quarenta anos. É o caso de Leidimar Gomes, de 62 anos, que morava em Alvorada. O teto da residência começou a desabar e ela teve que ir para um abrigo.

Leidimar Gomes, de 62 anos, morava em Alvorada e teve que sair de casa por risco de desabamento Crédito: Caíque Verli

"Nunca aconteceu isso. Tivemos que vir para cá porque não temos dinheiro para pagar aluguel. O jeito é ficar aqui até quando resolver", conta.

As famílias têm histórias diferentes, mas todas elas querem a mesma coisa: uma resposta da prefeitura de Vila Velha de quando vão poder voltar para a casa ou para uma moradia segura. Rafael Rodrigues, ajudante de carga e descarga, está no abrigo com a esposa e quatro filhos e critica a falta de respostas por parte da administração municipal. "Eles vêm aqui e acham que a gente e artista: só tiram foto, foto e foto. Resposta mesmo ninguém dá. Eles falaram que viriam hoje para conversar. Mas conversar, conversar, já conversaram muito. Nós queremos resposta", protesta.

Rafael Rodrigues, ajudante de carga e descarga, está no abrigo com a esposa e quatro filhos Crédito: Caíque Verli

Em entrevista ao programa CBN Vitória, o secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Júnior, disse que a Defesa Civil vai vistoriar as casas atingidas para ver quais moradores poderão retornar para suas residências. "Ainda este mês a Prefeitura fará uma vistoria para liberar essas casas para o retorno dos desabrigados. Se a casa foi comprometida, o prefeito vai providenciar uma outra alternativa para que essas pessoas possam se abrigar."

A Prefeitura de Vila Velha também informou que todas as pessoas que estão em abrigo estão sendo acompanhadas por uma assistente social e que o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) está sendo atualizado. O município já decretou situação de emergência e trabalha junto ao Governo Federal para que a cidade seja contemplada com recursos para novas habitações sociais. A situação de emergência ainda não foi reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional e só depois desse reconhecimento que o FTGS dos atingidos pelas chuvas pode ser liberado.

O endereço para doações:

Defesa Civil de Vila Velha

Endereço: Avenida Champagnat, nº 792, sala 201, Centro (em frente ao Colégio Marista)

Telefone: 199 | (27) 3388-4346 | (27) 99895-0100

Nota completa da Prefeitura de Vila Velha