A Samarco e o Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo (Sindimetal-ES) se reuniram nesta quinta-feira (6) para conversar sobre a volta das atividades da empresa. De acordo com os metalúrgicos, apesar de a mineradora não falar em demissões, os trabalhadores temem que seja preciso fazer novas dispensas.

Segundo o presidente do Sindimetal-ES, Roberto Pereira, a Samarco apresentou projeções para voltar a funcionar. Na perspectiva mais otimista, a volta das atividades aconteceria no início do segundo semestre de 2017; já na estimativa mais pessimista, o retorno das operações só aconteceria no ano que vem.

Your browser does not support the audio element. Metalúrgicos temem novas demissões na Samarco

De acordo com Roberto Pereira, a partir da próxima semana os trabalhadores pretendem discutir com a empresa a possibilidade de demissões. “Existe, sim, o risco de desligamentos. Por esse motivo, nós vamos começar uma nova bateria de negociações”, disse à Rádio CBN.

Licenças

A Samarco ainda precisa de licenças para voltar a funcionar. Uma delas está emperrada porque a empresa precisa de carta de conformidade dos municípios que são de alguma forma afetados pela atividades da mineradora. A prefeitura de Santa Bárbara, em Minas Gerais, ainda não apresentou essa carta de conformidade, segundo a Samarco.