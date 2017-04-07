A Samarco e o Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo (Sindimetal-ES) se reuniram nesta quinta-feira (6) para conversar sobre a volta das atividades da empresa. De acordo com os metalúrgicos, apesar de a mineradora não falar em demissões, os trabalhadores temem que seja preciso fazer novas dispensas.
Segundo o presidente do Sindimetal-ES, Roberto Pereira, a Samarco apresentou projeções para voltar a funcionar. Na perspectiva mais otimista, a volta das atividades aconteceria no início do segundo semestre de 2017; já na estimativa mais pessimista, o retorno das operações só aconteceria no ano que vem.
Metalúrgicos temem novas demissões na Samarco
De acordo com Roberto Pereira, a partir da próxima semana os trabalhadores pretendem discutir com a empresa a possibilidade de demissões. “Existe, sim, o risco de desligamentos. Por esse motivo, nós vamos começar uma nova bateria de negociações”, disse à Rádio CBN.
Licenças
A Samarco ainda precisa de licenças para voltar a funcionar. Uma delas está emperrada porque a empresa precisa de carta de conformidade dos municípios que são de alguma forma afetados pela atividades da mineradora. A prefeitura de Santa Bárbara, em Minas Gerais, ainda não apresentou essa carta de conformidade, segundo a Samarco.
Por meio de nota, a empresa informou que se reuniu, nesta quinta, com o Sindimetal-ES, no município de Anchieta, para alinhá-lo sobre o andamento dos processos de licenciamentos necessários para a volta das operações. A nota acrescenta que essa é uma reunião realizada periodicamente com o sindicato.