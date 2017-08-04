Metade dos atendimentos em mutirão jurídico é voltada à previdência

O mutirão é realizado na Praça Oito, em Vitória Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória

Dúvidas relativas à previdência dominaram a procura por atendimentos jurídicos, em um mutirão de advogados, nesta sexta-feira (4), no Centro de Vitória. Em seguida, estava o Direito do Consumidor, segundo os organizadores. O evento foi promovido pelo Sindicato dos Advogados do Espírito Santo, o Sindiadvogados/ES, e presta assistência jurídica gratuita a quem não pode pagar um profissional. O motivo do número de atendimento nessas áreas, na avaliação dos advogados, seria a crise financeira, mas também o medo de parte da população com a Reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional.

Your browser does not support the audio element. Metade dos atendimentos em multidão jurídico é voltada à previdência

Tem gente querendo aposentar mais cedo, mas outro problema, conforme o sindicato, é a burocracia para conseguir um benefício no INSS, como explica o presidente do Sindiadvogados/ES, Ben-Hur Farina. “Acredito que a população está com medo ou receio da reforma que vem aí. Nosso país também está envelhecendo, com idosos que precisam de auxílio. A dificuldade de conseguir o benefício hoje está maior no administrativo do INSS, o que nos obriga a ingressar com ações na Justiça Federal”, explica.

A dona de casa Enedina Fraga, de 58 anos, perdeu o filho neste ano. Ela tenta obter uma pensão, há alguns meses, isso porque Enedina dependia dele. Ainda fazendo tratamento contra câncer de colo de útero, a dona de casa busca ajuda de outros filhos que não vivem com ela. “Meus filhos que me ajudam. Eu janto na casa de um e almoço na casa do outro. É muita burocracia porque tenho de provar que era dependente dele. O problema é que não tenho todos os documentos”, relata.

Enedina tenta a pensão por morte do filho, de quem ela era dependente Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória

Uma outra senhora, de 64 anos, que prefere não ser identificada, afirma que contribuiu para a Previdência durante 15 anos, mas até agora não conseguiu o benefício. Ela vai tentar mais uma vez neste mês. “Não trabalho e vivo com dois irmãos. Na primeira vez falaram que eu precisava contribuir mais. Eu trabalhei, contribui, mas ainda assim o direito foi negado novamente. Marcaram para eu voltar no dia 8”, lamenta.