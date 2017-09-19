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Metade de vítimas de homicídio usaram drogas, mostra pesquisa

Estudo aponta que em 485 homicídios, entre e 2013 e 2014, metade das vítimas fizeram uso de algum tipo de entorpecente

Publicado em 19 de Setembro de 2017 às 11:23

Publicado em 

19 set 2017 às 11:23
Uma pesquisa do Departamento Médico Legal (DML) em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) mostra que a maioria das vítimas de homicídio na Grande Vitória, principalmente por arma de fogo, usou drogas antes de morrer. Um estudo aponta que em 485 homicídios, entre e 2013 e 2014, metade das vítimas fizeram uso de algum tipo de droga. A pesquisa foi realizada na tese de doutorado do farmacêutico Evandro Carlos Lebarch, servidor do DML.
Em 2007 o DML já havia apontado que de todas as mortes violentas, 44% das vítimas fizeram uso de cocaína antes da morte. Durante o doutorado, com o aprimoramento das técnicas no laboratório toxicológico do DML nos últimos anos, e com a compra de novos equipamentos, foi possível fazer uma pesquisa inédita e mais detalhada, segundo Lebarch.
Dentre as 485 vítimas citadas no início da reportagem, 41% usaram cocaína ou crack, 25% fizeram uso de álcool e 33% usaram álcool com as outras duas drogas ilícitas. Os dados demoraram a ser divulgados por causa do trâmite da tese de doutorado do farmacêutico na Ufes.
Segundo Evandro Carlos Lebarch, o método passou a ser utilizado e solicitado por delegados e médicos legistas após a pesquisa. A pesquisa pode levar a uma melhor identificação na investigação das causas de morte violenta. “Com o método é possível identificar se as vítimas tinham relação com algum tipo de droga e se estavam sobre efeito de cocaína, álcool ou crack. Alguns médicos legistas têm pedido mais esses exames após a pesquisa, para saber se ocorreu algum envolvimento do tipo”, destaca.
De acordo com o farmacêutico, a maioria das vítimas é de jovens, do sexo masculino e com idades entre 18 e 30 anos. Os estudos foram feitos por meio da coleta de sangue das vítimas de homicídio. No total, 89% dos crimes tinham relação com armas de fogo. O convênio entre a Ufes e o DML também foi feito em outros quatro projetos de pesquisa.

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