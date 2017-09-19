Metade de vítimas de homicídio usaram drogas, mostra pesquisa

Uma pesquisa do Departamento Médico Legal (DML) em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) mostra que a maioria das vítimas de homicídio na Grande Vitória, principalmente por arma de fogo, usou drogas antes de morrer. Um estudo aponta que em 485 homicídios, entre e 2013 e 2014, metade das vítimas fizeram uso de algum tipo de droga. A pesquisa foi realizada na tese de doutorado do farmacêutico Evandro Carlos Lebarch, servidor do DML.

Em 2007 o DML já havia apontado que de todas as mortes violentas, 44% das vítimas fizeram uso de cocaína antes da morte. Durante o doutorado, com o aprimoramento das técnicas no laboratório toxicológico do DML nos últimos anos, e com a compra de novos equipamentos, foi possível fazer uma pesquisa inédita e mais detalhada, segundo Lebarch.

Dentre as 485 vítimas citadas no início da reportagem, 41% usaram cocaína ou crack, 25% fizeram uso de álcool e 33% usaram álcool com as outras duas drogas ilícitas. Os dados demoraram a ser divulgados por causa do trâmite da tese de doutorado do farmacêutico na Ufes.

Segundo Evandro Carlos Lebarch, o método passou a ser utilizado e solicitado por delegados e médicos legistas após a pesquisa. A pesquisa pode levar a uma melhor identificação na investigação das causas de morte violenta. “Com o método é possível identificar se as vítimas tinham relação com algum tipo de droga e se estavam sobre efeito de cocaína, álcool ou crack. Alguns médicos legistas têm pedido mais esses exames após a pesquisa, para saber se ocorreu algum envolvimento do tipo”, destaca.