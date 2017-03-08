Metade das mulheres com medidas protetivas sofre novamente agressão no Estado

Apesar da Lei Maria da Penha dar várias formas de proteção às mulheres do Brasil, mais da metade delas sofre agressão novamente, mesmo com medidas protetivas em andamento. É o que afirma a juíza Hermínia Azoury, Coordenadora Estadual de Enfrentamento à Situação de Violência Doméstica e Familiar.

Nesta semana acontece a 7ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Mais de 40 medidas protetivas foram assinadas nos atendimentos que são feitos em um ônibus rosa na Prainha, em Vila Velha, em apenas dois dias.

Your browser does not support the audio element. DIA INTERNACIONAL DA MULHER Metade das mulheres com medidas protetivas sofrem novamente agressão no Estado

Segundo a juíza, faltam políticas públicas para a aplicação da Lei Maria da Penha, como o Botão do Pânico, que só é cedido a moradoras de Vitória. “Parcerias para que o governo se envolva mais juntamente com o TJ-ES, o Ministério Público e outras instituições. Acho que esse ano teremos novidades de políticas eficazes com os órgãos de Brasília”, pondera.

O atendimento no ônibus rosa na Prainha é para todas as mulheres que sofreram algum tipo de agressão física. As medidas protetivas são assinadas ali mesmo. Uma cuidadora de idosos, de 29 anos, que não quer ser identificada, disse que foi agredida pelo ex-companheiro e agora conseguiu a medida. “Com essa medida protetiva e com a lei a favor da mulher é bom saber que temos algum apoio. Muita morte contra mulheres, tem que acabar isso”, opina.