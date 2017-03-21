Meta de vacinação contra febre amarela será batida em 31 de março, prevê Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estima que até o dia 31 deste mês, 100% do público-alvo esteja vacinado contra a febre amarela. Até esta terça-feira (21), 2.480.973 pessoas já haviam se imunizado em todo Estado, o que representa 69,34% da população. Somente este ano, 105 casos foram confirmados para febre amarela silvestre, sendo que 32 casos evoluíram para óbito.

De acordo com o coordenador do Centro de Emergências em Saúde Pública da Sesa, Gilton Almada, o Estado ainda não concluiu a meta de vacinação porque municípios do litoral e da região Sul, começaram depois a campanha de vacinação.

“Os municípios que estão nessa porcentagem são as 18 cidades que começaram a vacinação mais tardiamente por causa da estratégia do Estado de priorizar os 60 municípios mais próximos da região de montanha”, explicou à Rádio CBN.

Macacos

De acordo com dados da Sesa, dos 52 municípios onde foram encontrados macacos mortos, 21 tiveram amostras confirmadas para febre amarela, incluindo cidades da Grande Vitória como Serra, Guarapari, Viana, Vitória e Cariacica. Entretanto, Gilton explica que não há motivo para alarde. "Simplesmente a morte de macacos ou estando confirmado essa morte não é uma situação que cause pânico e nunca foi”, contou.