Mesmo sem pedágio, congestionamentos continuam nos acessos da ponte

No primeiro dia útil sem cobrança de pedágio na Terceira Ponte para o motorista que faz o trajeto de Vitória para Vila Velha, os três acessos da ponte na Capital registraram congestionamentos durante o horário de pico, entre o fim da tarde e o início da noite desta segunda-feira (18). No entanto, outras vias que sofrem reflexos desse tráfego tiveram um dia de fluxo mais tranquilo.
Mesmo sem pedágio, congestionamento continuam nos acessos da ponte
Durante o horário de pico, o trânsito fluiu melhor na Avenida Américo Buaiz, que normalmente registra lentidão no fim de tarde. Na Reta da Penha, a situação também estava melhor nesta segunda, de acordo com o contador Deverson Xavier, de 38 anos, que passou pela avenida para chegar à Terceira Ponte. “Eu venho da Reta da Penha, que é uma via que fica parada, e hoje não estava. Então, melhorou um pouco.”
No entanto, no acesso à Terceira Ponte, Deverson Xavier teve que enfrentar o mesmo congestionamento pelo qual passa todos os dias. Na Rua Duckla de Aguiar, para ele, a situação é a mesma. Essa também é a opinião do taxista Gilmar José da Silva, de 40 anos. “A princípio, eu achei que ia dar uma melhorada. O problema não é tanto o pedágio, mas a própria ponte, que vai estreitando. Aqui, há muitas faixas. Lá em cima só há duas.”
A via de acesso à Terceira Ponte com mais congestionamentos foi a Rua Clóvis Machado, usada pelos motoristas que chegam pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. A Rua Duckla de Aguiar, que liga a Avenida César Hilal ao pedágio, também teve momentos de trânsito praticamente parado, mas com menos frequência que a Clóvis Machado. Já o acesso pela Praça do Cauê teve poucos momentos de engarrafamento.
A cobrança do pedágio não será feita para quem segue para Vila Velha até o dia 17 de julho. No sentido contrário, para quem chega à Capital, a tarifa passou a custar R$ 2 desde o último domingo (17). A medida é um teste que tem o objetivo de reduzir os problemas do trânsito causados em Vitória por conta dos constantes congestionamentos nos acessos à Terceira Ponte.