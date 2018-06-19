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Terceira Ponte

Mesmo sem pedágio, congestionamentos continuam nos acessos da ponte

No entanto, outras vias que sofrem reflexos do tráfego na região tiveram um dia de fluxo mais tranquilo

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 21:00

Publicado em 

18 jun 2018 às 21:00
Trânsito congestionado na Terceira Ponte, sentido Vila Velha Crédito: Rafael Monteiro
No primeiro dia útil sem cobrança de pedágio na Terceira Ponte para o motorista que faz o trajeto de Vitória para Vila Velha, os três acessos da ponte na Capital registraram congestionamentos durante o horário de pico, entre o fim da tarde e o início da noite desta segunda-feira (18). No entanto, outras vias que sofrem reflexos desse tráfego tiveram um dia de fluxo mais tranquilo.
Mesmo sem pedágio, congestionamento continuam nos acessos da ponte
Durante o horário de pico, o trânsito fluiu melhor na Avenida Américo Buaiz, que normalmente registra lentidão no fim de tarde. Na Reta da Penha, a situação também estava melhor nesta segunda, de acordo com o contador Deverson Xavier, de 38 anos, que passou pela avenida para chegar à Terceira Ponte. “Eu venho da Reta da Penha, que é uma via que fica parada, e hoje não estava. Então, melhorou um pouco.”
Deverson Xavier, contador, 38 anos Crédito: Rafael Monteiro de Barros
No entanto, no acesso à Terceira Ponte, Deverson Xavier teve que enfrentar o mesmo congestionamento pelo qual passa todos os dias. Na Rua Duckla de Aguiar, para ele, a situação é a mesma. Essa também é a opinião do taxista Gilmar José da Silva, de 40 anos. “A princípio, eu achei que ia dar uma melhorada. O problema não é tanto o pedágio, mas a própria ponte, que vai estreitando. Aqui, há muitas faixas. Lá em cima só há duas.”
A via de acesso à Terceira Ponte com mais congestionamentos foi a Rua Clóvis Machado, usada pelos motoristas que chegam pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. A Rua Duckla de Aguiar, que liga a Avenida César Hilal ao pedágio, também teve momentos de trânsito praticamente parado, mas com menos frequência que a Clóvis Machado. Já o acesso pela Praça do Cauê teve poucos momentos de engarrafamento.
A cobrança do pedágio não será feita para quem segue para Vila Velha até o dia 17 de julho. No sentido contrário, para quem chega à Capital, a tarifa passou a custar R$ 2 desde o último domingo (17). A medida é um teste que tem o objetivo de reduzir os problemas do trânsito causados em Vitória por conta dos constantes congestionamentos nos acessos à Terceira Ponte.

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