Mesmo sem pedágio, congestionamentos continuam nos acessos da ponte

Trânsito congestionado na Terceira Ponte, sentido Vila Velha Crédito: Rafael Monteiro

No primeiro dia útil sem cobrança de pedágio na Terceira Ponte para o motorista que faz o trajeto de Vitória para Vila Velha, os três acessos da ponte na Capital registraram congestionamentos durante o horário de pico, entre o fim da tarde e o início da noite desta segunda-feira (18). No entanto, outras vias que sofrem reflexos desse tráfego tiveram um dia de fluxo mais tranquilo.

Your browser does not support the audio element. Mesmo sem pedágio, congestionamento continuam nos acessos da ponte

Durante o horário de pico, o trânsito fluiu melhor na Avenida Américo Buaiz, que normalmente registra lentidão no fim de tarde. Na Reta da Penha, a situação também estava melhor nesta segunda, de acordo com o contador Deverson Xavier, de 38 anos, que passou pela avenida para chegar à Terceira Ponte. “Eu venho da Reta da Penha, que é uma via que fica parada, e hoje não estava. Então, melhorou um pouco.”

Deverson Xavier, contador, 38 anos Crédito: Rafael Monteiro de Barros

No entanto, no acesso à Terceira Ponte, Deverson Xavier teve que enfrentar o mesmo congestionamento pelo qual passa todos os dias. Na Rua Duckla de Aguiar, para ele, a situação é a mesma. Essa também é a opinião do taxista Gilmar José da Silva, de 40 anos. “A princípio, eu achei que ia dar uma melhorada. O problema não é tanto o pedágio, mas a própria ponte, que vai estreitando. Aqui, há muitas faixas. Lá em cima só há duas.”

A via de acesso à Terceira Ponte com mais congestionamentos foi a Rua Clóvis Machado, usada pelos motoristas que chegam pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. A Rua Duckla de Aguiar, que liga a Avenida César Hilal ao pedágio, também teve momentos de trânsito praticamente parado, mas com menos frequência que a Clóvis Machado. Já o acesso pela Praça do Cauê teve poucos momentos de engarrafamento.