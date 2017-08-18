Mesmo no recesso, gasto de combustível por deputados federais é alto

Mesmo com o recesso parlamentar e com apenas 11 dias úteis, os gastos com combustíveis da maior parte dos deputados federais capixabas, em julho, se mantiveram no mesmo patamar do mês anterior. Alguns, inclusive, gastaram mais em julho que em junho, quando a atividade parlamentar foi normal. Alguns legisladores alegam que o gasto se justifica por conta das visitas que fazem a diversas cidades do Estado.

Os deputados Marcus Vicente (PP), Paulo Foletto (PSB) e Sergio Vidigal (PDT) aumentaram os gastos com combustíveis e lubrificantes automotivos em julho, em relação ao mês anterior. Já o deputado Dr. Jorge Silva (PHS), apesar de ter reduzido as despesas desse tipo, foi o parlamentar que mais usou dinheiro para pagar gasolina no mês em que houve o recesso parlamentar: foram R$ 5.795,56.

Tomando-se como parâmetro um carro modelo Corolla, como o que é utilizado pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, seria possível abastecê-lo aproximadamente 27 vezes com o dinheiro usado pelo deputado Dr. Jorge Silva. Isso daria quase um tanque com capacidade de 60 litros por dia. Esse cálculo considera o preço médio da gasolina no Espírito Santo nos meses de junho e de julho, que era de R$ 3,63 segundo o Conselho Nacional de Política Fazendária.

Em relação aos parlamentares que usaram mais combustível em julho que em junho, Marcus Vicente aumentou os gastos de R$ 1.434,54 para R$ 2.023,17; Paulo Foletto foi de R$ 5.091,09 para 5.380,06; e Sergio Vidigal subiu de R$ 4.735, 48 para 5.007,54.

No lado oposto, está o deputado Gilvado Vieira (PT), que reduziu os gastos com combustível de R$ 4.202,77 em junho para R$ 779,52 em julho. Ele foi o parlamentar que teve a menor despesa de gasolina no mês do recesso.

Foletto justifica a elevação dessa despesa com o as viagens pelo Espírito Santo, que acabam aumentando durante o período do recesso da Câmara Federal. “O mês de recesso é um momento em que estamos mais no Estado. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, esse não é um período de descanso, mas, sim, de presença”, justificou.

O argumento dos demais deputados que responderam à reportagem é semelhante. Dizem que a atividade parlamentar se desenvolve fora dos gabinetes e, por isso, também é preciso gastar com combustível.

Para o secretário geral da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camata, é preciso ter mais transparência com esses gastos. “Hoje, a sociedade precisa saber quem fez essas viagens, que veículo foi usado. A justificativa para a existência dessa cota parlamentar é justamente seguir o exercício do mandato. No entanto, por vezes, a quantidade de viagens em um período específico é muito maior que o que se poderia fazer”, opinou.

O dinheiro usado para comprar gasolina faz parte da cota parlamentar a que cada gabinete tem direito. Todos os deputados federais foram procurados para comentar essas despesas. Marcus Vicente e Sergio Vidigal, que elevaram os gastos de junho para julho, não responderam. O mesmo aconteceu com Dr. Jorge Silva, que teve a maior despesa com combustível entre os parlamentares capixabas em julho. As respostas dos demais deputados podem ser conferidas abaixo:

GASTOS COM COMBUSTÍVEL EM JUNHO 2017

CARLOS MANATO - R$ 1.673,06

DR. JORGE SILVA - R$ 6.000,00

EVAIR VIEIRA DE MELO - R$ 5.765,37

GIVALDO VIEIRA - R$ 4.202,77

HELDER SALOMÃO - R$ 2.579,69

LELO COIMBRA - R$ 3.853,58

MARCUS VICENTE - R$ 1.434,54

NORMA AYUB - R$ 1.093,52

PAULO FOLETTO - R$ 5.091,09

SERGIO VIDIGAL - R$ 4.735,48

GASTOS COM COMBUSTÍVEL EM JULHO 2017

CARLOS MANATO - R$ 1.308,29

DR. JORGE SILVA - R$ 5.795,56

EVAIR VIEIRA DE MELO - R$ 5.491,08

GIVALDO VIEIRA - R$ 779,52

HELDER SALOMÃO - R$ 2.113,49

LELO COIMBRA - R$ 3.681,80

MARCUS VICENTE - R$ 2.023,17

NORMA AYUB - R$ 1.083,84

PAULO FOLETTO - R$ 5.380,06

SERGIO VIDIGAL - R$ 5.007,54

Respostas dos deputados federais:

Lelo Coimbra (PMDB)

“Apesar do recesso na Câmara, tenho um mandato atuante e de interlocução permanente com a população. Aproveitei o período para visitar alguns municípios e conversar com moradores e lideranças políticas. Os prefeitos enfrentam dificuldades devido à grave crise financeira e nosso mandato está focado em buscar ajudá-los na interlocução com os governos do Estado e federal, visando sempre a melhoria dos serviços prestados aos capixabas.”

Carlos Manato (SDD)

"Sobre os gastos do deputado Carlos Manato com gasolina durante o recesso é importante que fique claro que o parlamentar se afasta das sessões da Câmara por duas semanas mas, os trabalhos, tanto em Vitória quanto o gabinete em Brasília, continuam normalmente. Além de fazer o deslocamento do deputado os dois veículos, um do gabinete de Vitória e o outro daqui de Brasília, trabalham para serviços realizados pelos dois gabinetes. Aqui em Brasília as visitas, praticamente diárias, aos Ministérios continuam. Assim como no Espírito Santo com os trabalhos diários e viagens pelo estado".

Givaldo Vieira (PT)

"Embora haja recesso no Congresso, o deputado e seu mandato continuam suas atividades normalmente de atendimento à base, de atuação parlamentar. O gabinete abastece dois carros normalmente, que são usados para deslocamento do deputado e de assessores para atender demandas e participar de atividades em todo o Espírito Santo."

Evair de Melo (PV)

"A assessoria do deputado Federal Evair de Melo informa que dentro dos limites estabelecidos pela Câmara dos Deputados, mantém dois veículos para os trabalhos no Estado do Espírito Santo e devido à dedicação aos temas ligados a agropecuária e às áreas rurais do Estado, há necessidade de deslocamentos constantes para os municípios do interior capixaba".

Norma Ayub (DEM)

O gabinete conta com dois carros que são de uso da Deputada (um em Brasília e outro no Espírito Santo).

"Informamos que a parlamentar abasteceu no dia 17 de julho o valor de 183,95 e no dia 27/7 o valor de 190,05, os dois no estado, pois apesar do recesso de 15 dias a Deputada continuou exercendo suas atividades parlamentares".

Paulo Foletto falou diretamente com a reportagem.