Mais de dois anos depois de um relatório apontar que a estrutura do Canal da Costa está comprometida, a Prefeitura de Vila Velha ainda não tem prazos determinados para isolar totalmente o local ou fazer reformas Crédito: Eduardo Dias

Mais de dois anos depois de um relatório apontar que a estrutura do Canal da Costa está comprometida, a Prefeitura de Vila Velha ainda não tem prazo determinado para isolar totalmente local ou fazer reformas. Localizada próxima da Avenida Champangnat, embaixo da Terceira Ponte, a área com problemas estruturais tem pontos de comércio e é frequentada por pedestres.

Your browser does not support the audio element. Mesmo comprometida, estrutura do Canal da Costa segue sem obras

Um dos primeiros sinais de alerta para o problema aconteceu em 2014, quando uma das coberturas do canal quebrou, após um caminhão passar sobre a estrutura. A tampa de concreto não suportou o peso e o veículo foi “engolido” por um grande buraco.

No relatório de dois anos atrás, que serviu como base para uma Ação Civil Pública do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), um engenheiro civil apontou que “parte das tampas de concreto armado do tamponamento do valão apresentou sinais de deformação do concreto”. O documento também afirma que os trilhos metálicos de sustentação das tampas estavam em processo de corrosão.

Na ocasião do relatório, em julho de 2016, comerciantes que atuam no espaço embaixo da Terceira Ponte receberam uma intimação para que deixassem o local. A feira orgânica que funcionava sobre o local foi mudada de lugar, mas alguns estabelecimentos continuam funcionando em cima da estrutura condenada.

Na ocasião do relatório, em julho de 2016, comerciantes que atuam no espaço embaixo da Terceira Ponte receberam uma intimação para que deixassem o local. A feira orgânica que funcionava no local foi mudada de lugar, mas alguns estabelecimentos continuam funcionando em cima da estrutura supostamente condenada Crédito: Eduardo Dias

Quatro anos após o acidente com o caminhão, o buraco na tampa do canal continua aberto e apresenta riscos para pedestres. Um cerquite de plástico foi instalado em apenas um dos lados do buraco. Em contraponto, o fluxo de veículos no local não acontece mais, porque pinos de metal foram instalados na calçada, impedindo a passagens de carros e caminhões.

Luiz Otávio Machado, secretário Municipal de Obras de Vila Velha, afirmou que o processo de contratação das empresas responsáveis pelo projeto e pela obra no canal ainda não está concluído. Ele afirma que novas análises técnicas serão realizadas.

"Vamos contratar uma empresa para dimensionar o que precisa ser feito e para verificar a atual condição da laje existente. É um trabalho que foi feito há muito anos atrás e que merece uma avaliação mais técnica de qual é a atual condição dessa laje", explicou o secretário.

Quatro anos após o acidente com o caminhão, o buraco na tampa do canal continua aberto e apresenta riscos para pedestres. Um cerquite de plástico foi instalado em apenas um dos lados do buraco Crédito: Eduardo Dias

Uma das empresárias que atua sob a área diz que não teme uma possível retirada do seu estabelecimento do local. Na avaliação dela, o problema é uma briga política. A comerciante pediu para não ser identificada.

"Não me preocupo, para mim é tudo guerra política. A prefeitura não quer consertar uma coisa que eles mesmo causaram no passado. Um engenheiro já veio aqui e viu que não corre risco nenhum (de desabamento). Não provam para gente que tem risco, só falam que tem que sair", reclamou a comerciante.