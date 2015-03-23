O tradicional Festival da Torta Capixaba vai reunir mais de 20 mil pessoas na Ilha das Caieiras, em Vitória, entre turistas e moradores, segundo a prefeitura da capital. O festival acontece entre os dia 2 e 5 de abril, na Semana Santa. Para se preparar para o evento, a administração municipal iniciou a capacitação de servidores da área do turismo. Pela Ilha das Caieiras, os donos de restaurante e as desfiadeiras também já se preparam e avisam: a torta este ano está mais cara.

Your browser does not support the audio element. Mesmo com torta mais cara, 20 mil pessoas são esperadas na Ilha das Caieiras na Semana Santa

Sob encomenda ou para consumo na Iha das Caieiras, a torta de 1 quilo e que serve quatro pessoas sai a preços que variam entre R$ 90 e R$ 120. Segundo a desfiadeira Marli Nascimento, a torta especial, que leva bacalhau e palmito, além dos mariscos, era vendida no ano passado R$ 20 mais barata. Segundo ela, a maioria dos ingredientes teve alta no preço. Mesmo assim, a expectativa é de que as vendas sejam aceleradas na Semana Santa.

“O bacalhau está mais caro, o sururu, ostra, tudo mais caro, por isso estamos fazendo a R$ 120, o quilo. No ano passado, a essa altura, eu já estava com 80 kg encomendados, este ano só com cinco. Mas a venda vai melhorar no dia, o pessoal vem em cima da hora e vamos vender bem”, disse à Rádio CBN Vitória.

Dono de restaurante, Rogério Leonel da Silva, diz que há uma clientela fiel que garante as boas vendas, apesar da alta dos preços. “Já estamos com bastante encomendas. Felizmente, já temos clientes de longa data”, disse.

Durante o Festival da Torta Capixaba, além dos restaurantes, barracas são montadas para o comércio do prato típico e demais iguarias. Na tentativa de alavancar a presença do público no evento, o subsecretário de Turismo de Vitória, Felipe Ramaldes, explica que funcionários estão sendo capacitados para divulgar o festival.

“A gente estima aí uma circulação de 20 mil pessoas, para mais. São muitas pessoas que vêm, circulam, compram a torta, comem. Com as equipes sendo capacitadas, elas podem atrair mais turistas e divulgar mais informações sobre toda a cidade, inclusive da Ilha das Caieiras”, explicou.