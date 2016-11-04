O vice-prefeito eleito de Vitória, Sérgio Sá (PSB), será o coordenador da equipe de transição de mandato. Sete nomes fazem parte da equipe que vai analisar o que foi feito nos últimos quatro anos na Capital e traçar metas e ações que serão realizadas até 2020. No próximo domingo (06) será realizada a primeira reunião do grupo.

Fazem parte da equipe, além do vice-prefeito eleito, o vereador Fabrício Gandini (PPS); Tyago Hoffmann (coordenador do plano de governo); o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV), André Gomyde; o secretário da Fazenda Davi Diniz; a secretária de Comunicação, Margô Devos; e a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro.

Your browser does not support the audio element. Mesmo com reeleição, vitória monta equipe para transição de mandato

Além de analisar o que foi feito nos últimos anos, Sá destaca que também serão definidas as prioridades do segundo mandato, incluindo as sugestões que os eleitores fizeram durante a campanha. “Vamos olhar o relatório de gestão para verificar os avanços e projetos implementados. Vamos criar o plano de governo apresentado na campanha, vamos analisar o orçamento e a LDO. Também vamos contemplar o que nós conseguimos absorver nesses 80 dias de campanha”, informou.

O vice-prefeito eleito também destacou que, se a equipe constatar que o orçamento 2017, que já foi enviado pelo prefeito Luciano Rezende (PPS) para a Câmara, precisar de reajustes, o grupo irá dialogar com vereadores da base aliada para possíveis emendas.