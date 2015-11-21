Mesmo com presença do Exército, segundo dia de distribuição de água em Colatina é tumultuado

O segundo dia de distribuição de água mineral realizada pela Samarco, empresa responsável pela barragem que rompeu no distrito de Mariana (MG), em Colatina, também foi tumultuado. A tentativa do Exército e da polícia em organizar filas nesta sexta-feira (20) não deu certo em alguns bairros.

Your browser does not support the audio element. Mesmo com Exército, segundo dia de distribuição de água em Colatina é tumultuado

Nesta tarde, por volta das 15 horas, muitos moradores já estavam na fila à espera dos caminhões com água mineral no Centro. A chegada do Exército para organizar as pessoas em fila teve início às 17 horas, horário previsto para o início da distribuição. Os caminhões com água chegaram atrasados, por volta das 17h40.

Os soldados do Exército não conseguiram organizar as filas e muitos moradores ficaram revoltados. "Eu consegui pegar a água, mas acho isso um absurdo, uma vergonha. A Samarco, culpada por essa situação, tinha que organizar melhor essa distribuição", desabafa a universitária Jéssica Torres Fernandes.

Por outro lado, por causa do tumulto, muitos moradores não conseguiram chegar perto do caminhão para pegar os litros de água mineral.