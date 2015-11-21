Mesmo com presença do Exército, segundo dia de distribuição de água em Colatina é tumultuado

O segundo dia de distribuição de água mineral realizada pela Samarco, empresa responsável pela barragem que rompeu no distrito de Mariana (MG), em Colatina, também foi tumultuado. A tentativa do Exército e da polícia em organizar filas nesta sexta-feira (20) não deu certo em alguns bairros.
Mesmo com Exército, segundo dia de distribuição de água em Colatina é tumultuado
Nesta tarde, por volta das 15 horas, muitos moradores já estavam na fila à espera dos caminhões com água mineral no Centro. A chegada do Exército para organizar as pessoas em fila teve início às 17 horas, horário previsto para o início da distribuição. Os caminhões com água chegaram atrasados, por volta das 17h40.
Os soldados do Exército não conseguiram organizar as filas e muitos moradores ficaram revoltados. "Eu consegui pegar a água, mas acho isso um absurdo, uma vergonha. A Samarco, culpada por essa situação, tinha que organizar melhor essa distribuição", desabafa a universitária Jéssica Torres Fernandes.
Por outro lado, por causa do tumulto, muitos moradores não conseguiram chegar perto do caminhão para pegar os litros de água mineral.
Com informações de Katilaine Chagas