Mesmo com obra e sem sinalização, carros cruzam Rodovia Leste Oeste

Apesar de não estar concluída, a Rodovia Leste Oeste, que liga a Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, à BR 262, em Cariacica, já está sendo utilizada pelos motoristas. O percurso de 8 km é feito em apenas 10 minutos, porém, como a sinalização e trechos da via ainda não estão concluídos, a rota alternativa coloca em risco a segurança de motoristas e pedestres que insistem em usar o trajeto. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) diz que a rodovia não está liberada para veículos, porém, no local, não há nenhuma placa informando a interdição.

Depois de 10 anos de obras, a Leste Oeste ainda não tem data para ser concluída, mas o DER garante que será em breve. Mesmo inacabada, os trechos que já foram concluídos apresentam problemas como desgaste asfáltico, buracos e pontos viciados de lixo. A falta de iluminação é outro problema apontado por motoristas que passam pelo trecho.

O carreteiro Paulo Roberto, 40 anos, conta que deixou de passar por São Torquato, Vila Velha e Jardim América, Cariacica, depois que as barreiras que impediam o trânsito foram retiradas da Rodovia Leste Oeste. Ele ganhou no tempo, mas diz que a via apresenta perigos.

“A pista está ficando boa, mas é preciso terminar, a sinalização dela está muito ruim. Não existe sinalização, principalmente, ligando os bairros. Tem muita placa errada, local sendo mão e contramão, sendo que é sentido único”, disse.

A recepcionista Ana Paula Silva, 25, conta que evita passar pela rodovia à noite. “Sei que não está pronta, mas já está todo mundo passando, ninguém fiscaliza. Só não passo por ela durante à noite porque nenhum trecho tem iluminação”, afirmou.

Congestionamentos

Outro problema que já aparece com o uso do trecho é o congestionamento da Rua Palestina, na ligação com a BR 262. O trecho entre o Terminal de Campo Grande e a rodovia não está suportando o aumento de veículos. Comerciantes da região dizem que, depois que os motoristas começaram a utilizar a Leste Oeste, em todos os momentos do dia há congestionamento na via.

O instrutor de trânsito Deusdedite Barbosa acredita que se a Rua Palestina não passar por uma intervenção, o trânsito vai ficar retido na região em vários horários. “Tem que ser liberado um contorno, um trevo maior para dar vazão para a BR 262, caso contrário, o trânsito vai continuar complicado. O trânsito vai ficar bom na Avenida Carlos Lindenberg, mas vai complicar na Leste Oeste”.

Por nota, o DER informou que a Rodovia Leste Oeste não está liberada para o tráfego, e o movimento atual é para trânsito interno dos veículos que transitam com material utilizado nos diversos trechos com obras ainda em execução. Por isso, ainda não há sinalização vertical e horizontal definitiva. Disse também que em breve a via será liberada.