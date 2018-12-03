Mesmo com liminar, passageiros enfrentam espera no 1° dia de greve

Mesmo com a decisão judicial, que determinou que no mínimo 70% dos ônibus circulem nos horários de pico durante a paralisação dos rodoviários na Grande Vitória, o relato dos passageiros foi de muita espera nos pontos de ônibus e terminais da região nesse primeiro dia de greve.

Your browser does not support the audio element. Mesmo com liminar, passageiros enfrentam espera no primeiro dia de greve

O Governo do Estado estima que pelo menos 650 mil passageiros são afetados pela paralisação. Os terminais não ficaram tão cheios como em outras paralisações, mas por outro lado quem depende do transporte público acabou esperando muito para conseguir embarcar nos coletivos.

A doméstica Cátia Helena quase perdeu a paciência no terminal de Laranjeiras, na Serra. "Foi difícil. Cheguei no Terminal 5h e só fui pegar ônibus às 6h. Em um dia normal, espero uns 20 minutos", desabafou.

Com ônibus a menos nas ruas, teve gente que acabou se atrasando para o trabalho. Às 7h50, a auxiliar de farmácia Roseli Gonçalves ainda estava no Terminal de Vila Velha esperando o ônibus para ir trabalhar em Vitória. Ela deveria ter chegado no trabalho às 7h.

"Pego o ônibus às 5h30 da manhã. Consegui pegar o ônibus 6h20. Cheguei aqui no Terminal e estou esperando até agora e sem hora para chegar no serviço porque não sei quando o ônibus vai passar", contou.

Alguns passageiros se preveniram e levantaram mais cedo da cama. Como a estudante de Direito, Fernanda Nascimento, que tinha prova pela manhã em Vitória e preferiu não arriscar.

"Geralmente saio 5h50 de casa e hoje 5h da manhã já estava no ponto de ônibus aguardando. Consegui pegar ele 5h30, 5h40 por aí", relatou.

Por determinação da Justiça, pelo menos 70% dos ônibus devem circular nos horários de pico e no mínimo 50% nos demais horários durante a greve, que é por tempo indeterminado. O Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo garante que cumpre a decisão. Para garantir a circulação mínima de ônibus, há policiais militares em todos os terminais e garagens de ônibus, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública.