O Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários) orientou os trabalhadores a cruzarem os braços na Grande Vitória, nesta quarta-feira (8). A informação é do presidente do sindicato, Edson Bastos. De acordo com ele a decisão é para garantir a segurança dos trabalhadores. A medida foi motivada pelas ocorrências policiais em que rodoviários foram vítimas ao longo desta terça-feira (7).

Segundo Bastos, muitos rodoviários foram ameaçados e houve um assalto em Cobilândia, em Vila Velha. Em outra ocorrência, um motorista teve a motocicleta roubada e apanhou dos criminosos. Questionado com a informação de que a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) garantiria a volta do policiamento nas ruas nesta quarta, Bastou afirmou que espera ações concretas.

Your browser does not support the audio element. Mesmo com Exército e Força Nacional nas ruas rodoviários deixam população sem transporte

Poucos ônibus

Nesta terça, muitas pessoas que se arriscaram a sair de casa ficaram sem ter como voltar de ônibus no período da tarde. A promessa era de que os coletivos iriam parar novamente às 19h, mas às 15h já não era possível ver muitos ônibus nas ruas. Um dos passageiros prejudicados é a doméstica Nilvalda Maurício de Souza, de 54 anos. “Normalmente passa um atrás do outro. Nessa situação ainda não passou nenhum. Eu saí de lá (do outro ponto) porque estava tendo assalto. Hoje vou tentar ir embora”, relatou.

A vendedora Adrieli Oliveira da Silva, de 28 anos, pensou que o shopping onde trabalha, na Enseada do Suá, em Vitória, fosse abrir em horário de domingo, mas estava fechado. Ela tentou voltar de ônibus para Cariacica. “No terminal não tem ônibus saindo para o shopping. Pegaram um de Campo Grande que passou lá. Mas não sei como vou fazer para voltar, já que não tem ônibus passando no terminal”, lamentou.