Mesmo com chuvas, situação dos Rios Jucu e Santa Maria ainda é preocupante

A chuva que atingiu o Espírito Santo no último final de semana contribuiu para aliviar a situação dos principais rios do Estado. No entanto, o cenário ainda não é confortável. Rios como o Jucu e o Santa Maria, mesmo que tenham voltado a atingir um volume pouco acima do crítico, ainda possuem um fluxo abaixo da média para este período do ano.

O presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Paulo Paim, informou que o Estado se mantém alerta em relação à situação da crise hídrica. Segundo Paim, as chuvas do último fim de semana, apesar de contribuírem para aumentar a vazão dos rios, não são suficientes para que o Estado retire as resoluções que limitam a captação de água, que não seja para abastecimento humano ou animal, em todo o território capixaba.

Santa Maria

De acordo com o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória, Roberto Dias, as chuvas ainda não foram suficientes para recuperar as nascentes.

“A chuva para restabelecer nascentes deve durar, no mínimo, de 15 a 30 dias. Deve ser, também, uma chuva continuada que tenha uma quantidade de água boa, mas que não seja concentrada em poucos dias. Então, recuperação de nascente é uma coisa bem mais lenta”, disse Roberto Dias à Rádio CBN Vitória.

Rio Jucu

O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jucu, Hélio de Castro, considera que a chuva trouxe, sim, alívio momentâneo, mas que, apesar disso, é preciso que chova por um período mais longo e em maior quantidade para que a situação do rio volte a um panorama confortável. Ele comparou a situação do Jucu a de um paciente muito doente.

“Essa chuva aliviou. É como se o paciente estivesse na UTI e um medicamente apresentasse um resultado além do esperado. A gente tinha e ainda tem uma perspectiva de cenário de crise forte”, exemplificou Hélio de Castro.

Para o ambientalista Eduardo Pignaton, para resolver os problemas dos rios capixabas, é preciso mais que chuva: é necessário realizar ações como o fortalecimento da agricultura orgânica, a criação de programas intensivos de reflorestamento e construção de caixas secas - que acumulam águas das chuvas, facilitando a penetração do recurso no solo.

“O caminho é fortalecer a sociedade porque, neste momento de crise, quem cria condições para combater o problema é ela mesma. Ela está se organizando. Vizinhos se reúnem para saber o que fazer com córregos, por exemplo, porque eles sabem que se um tirar mais água, vai faltar para o outro”, ressaltou o especialista à Rádio CBN Vitória.

Vazão